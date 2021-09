Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend del 18 e 19 settembre

Basta guardare fuori dalla finestra per accorgersi che ormai l'estate sta finendo. Con la relativa conferma della data sul calendario. Ma gli eventi in programma non si fermano e anche per questo weekend di metà settembre non mancano gli spunti su cosa fare a Pisa e provincia. Si possono accontentare tutti i gusti: dalle minicrociere sull'Arno alle escursioni in bicicletta o a piedi. Senza dimenticare il buon cibo di strada. E la lista continua con gli spettacoli teatrali e i tanti musei da visitare, se il tempo (come sembra) non sarà clemente. Insomma, ecco qualche consiglio su come trascorrere le giornate del 18 e 19 settembre:

Grande successo per le quattro minicrociere gratuite sull'Arno fino al Parco di San Rossore in programma nel mese di settembre. Un'occasione unica per godersi una vista particolare della città, lungo una 'strada' inedita. A partire dai lungarni, magari oggetto di passaggi frettolosi in auto durante la settimana lavorativa. Il prossimo appuntamento è per domenica 19 settembre, quando il battello salperà dallo Scalo Roncioni, in pieno centro storico. E se le gite settembrine sono già tutte esaurite, per chi non è riuscito ad accaparrarsi un posto non c'è da preoccuparsi, perché l'idea è quella di riproporre l'iniziativa anche a ottobre.

Un altro modo per godersi la gita in battello (al ritorno) può essere quello di partecipare, sempre domenica 19 settembre, all'escursione nella Tenuta di San Rossore. Un percorso in bicicletta tra viali alberati, pinete, boschi di caducifoglie, zone agricole e fiumi. Fino ad arrivare al mare. Si può passare un po' di tempo immersi nella natura anche con la camminata nel complesso naturalistico di Montecastellare in Asciano Pisano. Questa volta però in compagnia di Dante. Partirà infatti domenica 19 settembre il trekking dantesco che, in compagnia di guide d'eccezione, condurrà fino al Passo di Dante.

25 stand, 20 di food e 5 di birra. Che poi si traducono in arrosticini abbruzzesi, bombette pugliesi, lampredotto toscano, coppo di pesce napoletano, hamburgheria gourmet italiana. Ma anche cucina messicana, argentina e la paella valenciana. Senza dimenticare le specialità siciliane, dagli arancini ai cannoli, e quelle pugliesi. Il tutto 'condito' da una buona birra, che sia italiana o ceca, inglese e tedesca. Insomma, sabato 18 e domenica 19 a Cascina, in corso Matteotti, arriva l'International Street food.

Le Mura di Pisa continuano ad animarsi con storie, suoni ed effetti speciali. Sabato 18 settembre sarà la volta del 'Mura Sound Experience speciale Aperisunset'. Gli ingredienti sono una visita sulle Mura al tramonto con coinvolgenti contenuti audio ed un gran finale con aperitivo sulla terrazza dell'Hotel Duomo. Da qui si potrà godere di una vista spettacolare e inedita su piazza dei Miracoli, dopo aver letteralmente attraversato la storia della città, dal periodo romano alla Repubblica Marinara, dagli anni della costruzione della cinta difensiva all'evoluzione urbanistica e sociale dell'ultimo secolo.

Quale modo migliore per passare il weekend se non immersi nella bellezza dell'arte? Sabato 18 settembre a Villa Baciocchi a Capannoli si tiene la Festa dei Musei. E per l'occasione la villa e i suoi giardini saranno invasi dai musei della Valdera che organizzeranno attività ricreative, laboratori e giochi legati alle peculiarità di ogni singolo museo con l'obiettivo di avvicinare i bambini all'arte e al mondo museale. Un evento adatto a tutti.

Pisani e turisti spesso passano, più o meno velocemente, davanti a Piazza Garibaldi. Qui sorge il Casino dei Nobili, centrale per la storia cittadina e solo da poco aperto ai visitatori. Anche sabato 18 e domenica 19 settembre sarà quindi possibile entrare nelle stanze del palazzo, dove un tempo l'aristocrazia pisana dava feste e balli per le importanti personalità di passaggio. Atmosfera che ancora si respira nella grande Sala da Ballo del Casino, di cui si scopriranno storie e aneddoti.

I più piccoli potranno andare alla scoperta di un aspetto poco conosciuto di Leonardo da Vinci con lo spettacolo teatrale 'Osteria Leonardo', a Cascina. Quale sarà questo lato del genio rinascimentale? La sua passione per la cucina. Quattro ricette, ognuna ispirata a una città in cui Leonardo ha vissuto, e tanti macchinari di sua invenzione funzionali all'attività ai fornelli, ma che poi si riveleranno essere la base di sue intuizioni in altri campi del sapere. L'appuntamento è per domenica 19 settembre.

