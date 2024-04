Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 20 e 21 aprile

Saranno giorni segnati da appuntamenti importanti sia a Pisa che nei comuni limitrofi, mentre proprio in queste ore Pontedera è in festa per i Vespa World Days, in programma fino alla sera di domenica. E poi, la 114° edizione dell'Agrifiera, il Pisa Vintage nei locali della Stazione Leopolda e un festival dove mangiare una pizza sfornata da maestri dell'arte di produrre l'amatissimo piatto. Un altro festival porterà i grandi nomi del fumetto a Vicopisano. E poi, trekking in un paesaggio suggestivo e con una tappa particolare a Sasso Pisano e infine, un classico evento primaverile a Montopoli.

Con l'inaugurazione che si terrà oggi pomeriggio, si aprirà la 114° della fiera agricola e merceologica, visitabile fino al 1° maggio, con alcune novità: dagli spazi e le iniziative del Festival della robotica al coinvolgimento della Rete dei Comuni sostenibili con la presentazione del rapporto di sostenibilità 2023 del Comune di San Giuliano Terme. Ci saranno dibattiti su agricoltura, temi sociali, ambientali e culturali, oltre a tradizionali opportunità di svago e una vasta gamma di prodotti esposti, tra cui specialità enogastronomiche regionali e non. Il fine settimana di apertura vedrà l'attrice Chiara Basile Fasolo come madrina e varie attività dedicate all'agricoltura, ai fiori, all'artigianato, all'equitazione e alla gastronomia locale. Durante la fiera, ci saranno anche eventi culturali come iniziative per il 25 aprile e laboratori per bambini e adulti. La fiera includerà la presenza di istituti agrari e alberghieri locali. Saranno presenti stand enogastronomici, associazioni e un concorso per la torta co' bischeri. Novità di quest'anno includono un gelato ispirato alla torta locale e un'area picnic. Saranno disponibili giorni ad ingresso gratuito e sconti per i residenti locali. E ancora, si potranno vedere una mostra delle carrozze e degli attrezzi agricoli, l'area Arboricoltura e Agrilegna, e il Pentathlon del boscaiolo. Sarà anche organizzata una giornata per le persone anziane e un'area tree climbing con corsi e laboratori.

C'è grande euforia a Pontedera che sta vivendo, proprio in questi giorni, i Vespa World Days. Sono in migliaia gli appassionati arrivati in città in sella alla propria Vespa da tutta Europa, e anche da Paesi extraeuropei, già nelle ore precedenti all'inaugurazione, per non perdersi nemmeno un minuto di questa grande kermesse che si tiene per la prima volta nella città dove è nata la Vespa nel 1946. Il punto culminante sarà la parata del 20 aprile, che si prevede lunga oltre 10 chilometri e coinvolgerà migliaia di Vespa. Il Museo Piaggio festeggerà i 140 anni di Piaggio con una mostra speciale sulla storia globale della Vespa, inclusa una ricostruzione della catena di montaggio e rarissimi modelli esposti e un ' Meet & Greet' con i progettisti e produttori della Vespa. Il programma della manifestazione è ampio e comprende numerosi eventi culturali, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e la Vespa Boutique. Il tutto visitabile fino a domenica sera.

Una festa della pizza napoletana, con 20 pizzaiuoli che ne sforneranno per tutti i gusti, dalle classiche versioni napoletane alle gourmet fino alla pizza fritta. Oltre alla pizza, ci saranno stand street food con gnocco fritto, pizza fritta, cuoppo e dolci della tradizione napoletana. La manifestazione celebra l'eccellenza della pizza italiana, divenuta patrimonio UNESCO nel 2017, con la partecipazione di maestri pizzaioli come Antonio Romeo, Salvatore Greco e Vittorio Astorino, insieme a nuovi talenti. Durante il festival, dove sarà possibile mangiare da venerdì 19 a domenica 21 aprile, ci saranno spettacoli, musica e divertimento per bambini e famiglie, con un'area appositamente dedicata ai più piccoli. Ogni sera, ci saranno DJ set animati per accompagnare la cena.

La Stazione Leopolda ospiterà la 22° edizione del 'Pisa VIntage' sabato 20 e domenica 21 aprile: un appuntamento imperdibile per gli amanti del vintage. La manifestazione ospiterà circa 50 espositori provenienti da tutta Italia, offrendo una vasta gamma di abbigliamento, accessori, oggettistica e vinili. Questi saranno disponibili sia nel salone interno che nel piazzale esterno della Leopolda. L'evento è inoltre convenzionato con le Mura di Pisa. Previsti numerosi eventi a tema che faranno respirare al pubblico l'atmosfera retrò, tra cui acconciature e make-up gratuiti, food truck e bar vintage con aperitivi e colazioni a tema.

Un fine settimana di creatività e ispirazione è quello proposto a Vicopisano con la prima edizione del festival del fumetto e dell'illustrazione 'Dreamy Days', in programma sabato 20 e domenica 21 aprile. Grandi nomi di fama nazionale e internazionale saranno presenti, tra cui Bianca Bagnarelli, Andrea Settimo, Bomboland, la Fondazione Tuono Pettinato, Enrico Pantani, Lisa Gelli e tanti altri. Gli eventi della domenica includono presentazioni di progetti, narrazioni di fumetti e performance artistiche oltre che un laboratorio di collage per i giovani domenica mattina. Sabato sera è in programma la performance 'Not a robot' con dj set a seguire. Non poteva poi mancare la mostra degli artisti ospiti, che sarà inaugurata durante il festival e rimarrà aperta fino al 15 maggio.

Domenica 21 aprile, la manifestazione 'Montopoli in fiore' offrirà un programma vivace fin dalle 10 di mattina, prolungandosi fino alle 18. Diverse attività includono visite guidate, laboratori per bambini sulla cura delle piante e un aperitivo fiorito con musica. All'ora di pranzo, appuntamento con la cucina con i fiori che sarà trattata da Chef Gilberto Rossi, seguito da musica itinerante nel borgo. Nel pomeriggio, una cerimonia del tè nel Giardino di Gabriella e un laboratorio per bambini con 'Il raccontastorie' Carolina e concerto finale del 'Duo Cronopio'. Tutto questo farà da contorno alla presenza di esposizioni di vivaisti e artigianato tra cu perdersi per vivere la primavera all'insegna dei fiori, la sua espressione più delicata.

Domenica 21 aprile, un percorso di trekking permetterà la scoperta di un territorio particolare. Partendo da Monterotondo e arrivando a Sasso Pisano attraverso il suggestivo parco geotermico delle Biancane, sarà possibile ammirare le fumarole e la natura con le sughere e le rocce bianche che caratterizzano l'ambiente. Una sosta a metà percorso presso il 'Birrificio Vapori di Birra' sarà l'occasione per una degustazione di prodotti tipici e birra prodotta con energia geotermica. Il percorso in direzione opposta, che terminerà al punto di partenza, attraverserà un maestoso castagneto.

