Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 20 e 21 luglio

Tanti eventi serali, dal mare all'entroterra pisano, all'insegna della musica, dell'arte ma anche della riflessione sul pensiero nella società contemporanea. A Coltano nasce una sagra che farà rivivere la tradizione della mietitura permettendo di assaporare anche carne di mucco pisano, mentre il Museo di storia naturale di Calci propone un'esperienza immersiva lunga tutta la notte e Monteverdi Marittimo sarà il teatro della prima gara dei carretti, iniziativa che onora un antico gioco di strada. Ecco alcune attività a cui prendere parte nel fine settimana sul territorio pisano.

Il cartellone della rassegna estiva di Calambrone questo fine settimana conta due appuntamenti per vivere il litorale anche dopo il tramonto. Sabato sera, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale suoneranno dal vivo con 'Vacanze romane', dedicato alle canzoni dei Matia Bazar di cui hanno fatto parte. Domenica sera, invece, spazio al comedy show con Gianmaria Vassallo.

Undici serate con eventi artistici diffusi in cinque comuni della provincia di Pisa, con l'inaugurazione nel centro storico del capoluogo di provincia. Sabato 20 luglio, nel cortile di Palazzo Blu si aprirà infatti la terza edizione del 'Monte Pisano Festival' alle 21.30 con un concerto d’Archi che sarà un viaggio sonoro tra periodi e stili musicali diversi. Domenica sera il festival fa tappa a Vicopisano nella Rocca Giardino Fehr, dove alle 21.30 si terrà l’opera in tre atti 'Tosca'. Gli eventi, che continueranno fino al 30 luglio, si svolgeranno in luoghi diversi che comporranno un ideale percorso attraverso il Monte Pisano. Ma non finisce qui: con il 'FuoriFestival' saranno attori del territorio, come associazioni, artigiani o guide turistiche, a portare i visitatori alla scoperta del territorio, con tre eventi in programma già domenica 21 luglio.

Incontri, conferenze e laboratori per esercitare il pensiero critico intorno a grandi temi del dibattito pubblico attuale, tra riflessioni di natura filosofica, artistica, letteraria, cinematografica, ma anche sociologica e psicologica. Tutto questo è offerto dal 'Festival del Pensare', che quest'anno giunge alla sua decima edizione e si svolge dal 18 al 22 luglio. Gli appuntamenti del fine settimana porteranno i partecipanti al Teatro all'aperto di Casale Marittimo la sera di sabato, per lo spettacolo teatrale 'Le ragazze salveranno il mondo' liberamente tratto dall’omonimo libro di Annalisa Corrado; domenica sera sarà invece Piazzale Belvedere a Montescudaio il punto d'incontro per parlare de 'Lo sguardo al femminile'. Gli altri temi che verranno affrontati durante il festival, con la moderazione della giornalista Cecilia Morello, riguardano intelligenza artificiale, fake news e il pensiero nell'ambito musicale.

Una festa per scoprire l'antica arte della mietitura rievocandone le procedure con l’uso di macchinari d’epoca e la possibilità di cenare con pasta al Mucco Pisano o hamburger di Mucco. Sono questi i punti forti della prima edizione della Sagra della mietitura e del mucco pisano che accompagnerà tutto il weekend coltanese a partire dalle 18.00. Una festa con area giochi e spettacoli anche per bambini, oltre che eventi e musica per gli adulti.

Più di una semplice visita al museo: è un’esperienza quella di sabato sera al Museo di storia naturale dell’Università di Pisa a Calci, che accoglie e accompagna i visitatori con letture, storie illustrate e musica dal vivo prima di trascorrere la notte dentro il museo, dormendo nella galleria dei cetacei. Il museo sarà poi liberamente visitabile all’indomani mattina, dopo la colazione.

Tre epoche da scoprire nel solo centro storico di Pisa, seguendo un itinerario guidato che prevede il passaggio da tre note piazze (Duomo, Cavalieri, Martiri della Libertà) per conoscere storie ad esse legate e osservarne aspetti che aiutano a capire l’evoluzione della città nei secoli. Un sabato sera per guardare Pisa con uno spirito di approfondimento culturale.

Prima edizione per questa iniziativa che mescola ingegno e folklore, un evento a cui assistere fin dalla mattina, abbinandolo a una gita domenicale nel millenario borgo collinare da cui ammirare scorci panoramici del mare e dove osservare da vicino i vapori geotermici fuoriuscire dal terreno. I carretti gareggeranno in discesa per 700 metri nel centro storico del paese e potranno essere della più diversa fattura. Una competizione a ingresso gratuito che celebra un antico gioco di strada.

Una rassegna musicale lunga tre serate, da venerdì 19 a domenica 21 luglio, a scopo benefico. Cene e aperitivi al campo sportivo del paese tutte le sere a partire dalle 19.30 per mangiare cibi locali e panini. Musica presente fin da inizio serata e poi concerti che ogni sera inizieranno 21:45: sabato con la tribute band Rino Gaetano Band e domenica con i Surealistas. Sabato sera a fine serata è previsto anche il DJ set di Marta Vagante e dj Fi-Pi-Li. Anche questa 15esima edizione del festival contribuirà a finanziare le attività dell'associazione Agbalt.

