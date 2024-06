Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 22 e 23 giugno

I principali appuntamenti per assaporare le prime ore d'estate tra cene a base di pesce o in luoghi all'aperto e suggestivi, degustazioni di cocktail preparati a regola d'arte sul litorale pisano, sport da praticare all'aria aperta nella cornice alberata del Viale delle Piagge, gite in borghi della provincia alla scoperta di antiche tradizioni, o facendo escursioni a contatto con flora e fauna estivi.

Via all'estate con il cocktail tour sul litorale pisano di sabato 22 giugno. 'Tirrenia Cocktail Night' proporrà un percorso serale attraverso i migliori locali della città dalle 18 a a mezzanotte. Ogni locale presenterà un distillato diverso accompagnato da un cocktail creato appositamente di cui verrà raccontata la storia. La serata sarà arricchita inoltre da una differente proposta musicale in ogni locale, culminando in un'esperienza di gusto e intrattenimento sulla Terrazza Belvedere.

Domenica 23 giugno alle 19.30 si rinnova l'appuntamento con la 'Cena sul Ponte di Mezzo': un'ulteriore possibilità di apprezzare la bellezza della vista dei lungarni pisani unendovi la degustazione di piatti tipici della tradizione pisana preparati dagli chef di alcune delle attività di ristoro più affermate in città, e declinati in un menù a base di pesce.

Sabato 22 giugno dalle 19 a Montecchio, piccolo borgo nel Comune di Peccioli, le strade si animeranno per la nuova edizione di ‘Festinborgo’. Dall’aperitivo a tarda notte, una serata dal sapore di tradizioni toscane tra stand di cibi locali e di artigianato con note di musica dal vivo. La cena sarà ‘itinerante’, servita in più punti del paese per gustare le pietanze tipiche scoprendo il borgo. La vera chicca sarà il ‘Montecchiese’, il liquore prodotto in loco per chiudere il pasto con gusto.

Sarà il giardino di Villa Roncioni a Pugnano a ospitare, sabato 22 giugno dalle 19, l'apertura della terza edizione delle 'AperiVeglie', eventi ideati per combinare il rito dell'aperitivo con le veglie di un tempo, scegliendo luoghi sempre suggestivi per regalare un'esperienza di qualità. Nella serata di Villa Roncioni si esibirà Francesco Bottai e ci sarà la possibilità di visitare la mostra '100 Volte Puccini'.

Una mattinata all'insegna dello sport su rotelle praticato e divulgato sarà il richiamo per tutti gli amanti di pattini artistici, roller, monopattini e skate domenica 23 giugno. Ma l'evento, che si inserisce tra quelli in calendario per l'edizione 2024 del Giugno pisano, è aperto anche a curiosi e a chiunque voglia cimentarsi con questi sport. La giornata si aprirà con spettacoli ed esibizioni che renderanno la pattinata successiva il preludio della festa che invaderà il Viale delle Piagge.

Una proposta alternativa per il sabato sera? Un'escursione notturna nel bosco di Coltano per rimanere incantati da un'esperienza a contatto con la natura che vive e rende magico l'ambiente notturno di inizio dell'estate, guidati dal chiaro di luna. L'appuntamento è per sabato 22 giugno dalle 21.

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno la Nobile Contrada San Martino in Catiana riporta a Castelfranco di Sotto la 'Festa del Pesce', proponendo tre cene con menù ispirato alla cucina marinara, a partire dalle ore 20 e con la possibilità gustare le pietanze anche tramite servizio da asporto.

