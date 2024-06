Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 29 e 30 giugno

Il fine settimana in arrivo chiuderà l'edizione 2024 del giugno pisano con il Gioco del Ponte. Inizia poi l'estate in musica sul litorale pisano con gli appuntamenti in calendario di Marenia e con la nuova edizione del Rocca'n'Roll Festival a Vicopisano; musica e street food è invece il connubio proposto per chi si troverà a Ponsacco. Si rinnova l'appuntamento con la sagra del tortello, stinco e birra di Agnano per abbinare al cibo atmosfere conviviali. Una passeggiata a Bocca di Serchio è invece la proposta perfetta per rilassarsi all'aria aperta, e per chi vorrà godersi la natura in bicicletta c'è un tour apposito a Riparbella.

L'ultimo sabato del mese di Giugno per la città di Pisa è sinonimo di Gioco del Ponte. La manifestazione che chiude il Giugno pisano prenderà avvio alle 18 di sabato 29 giugno con l’insediamento nelle piazze d’armi dei Picchetti Armati. I combattimenti tra le 12 Magistrature spartite fra Tramontana e Mezzogiorno inizieranno alle 21 sul Ponte di mezzo, anticipati dal Corteo dei Giudici e dal Corteo storico, con oltre 750 figuranti che sfileranno sui quattro lungarni nel perimetro compreso tra Ponte Solferino e Ponte della Fortezza.

Eliopoli Summer a Calambrone

Inizia con il format Eliopoli l'estate degli eventi sul litorale pisano, inserito nel calendario della rassegna estiva 'Marenia'. Sabato 29 giugno alle 22 il via con il concerto della tribute band Pianeta Zero in Piazza Antonio Madonna. Stessa location per l'esibizione della scuola di ballo Solidago di Calambrone 24 ore dopo.

Il Rocca’n’Roll Festival di Vicopisano torna sabato 29 giugno in Piazza Cavalca per la sua nona edizione. Dalle 19 si esibiranno Meri Lu Jacket, Dome la Muerte E.X.P., e i Dead Visions di Francesco Mandelli. L'evento, condotto da Silvia 'Zia Rock' Barsotti, sarà anche un'occasione per gustare birre artigianali all'aperto da accompagnare con street food.

Ben quattro serate, che comprendono anche quelle di sabato e domenica, per un appuntamento gustoso all'insegna della convivialità: è la sagra del tortello, stinco e birra artigianale di Agnano, al circolo 'La Pagoda'. Nel menù di quest'anno presenti una vasta gamma di tortelli con diversi ripieni e condimenti, tra cui ragù, funghi, sugo di pesce e pomodorini con stracciatella. Il secondo piatto forte sarà lo stinco di maiale, con la grigliata come alternativa. A tutto questo si aggiungeranno gli antipasti a base di salumi, crostini e pasta fritta. Per dissetarsi sarà possibile ordinare una birra artigianale tra quelle proposte. Dopo la cena, la danza diventerà protagonista di ogni serata.

Un modo per vivere una serata nella natura, in una compagnia rilassata e contribuendo alla causa dell'associazione 'La vita oltre lo specchio'. Si presenta così la camminata 'Tramonto e notte stellata a Bocca di Serchio', che si terrà nel Parco di Migliarino San Rossore Massacciuccoli domenica con partenza alle 18.30. La camminata di 6 km è guidata da Azimut Treks e prevede una sosta sulla spiaggia per cenare al sacco osservando il tramonto.

Due eventi si combinano per arricchire di divertimento e bellezza l'estate di Ponsacco. La terza edizione del 'Ponsacco Street Festival Rock&Blues' e la 14ª edizione del 'BlueSacco', che si svolgono contemporaneamente dal 27 al 30 giugno, offrono concerti a ingresso gratuito in Piazza Valli, mentre lo street food, con food truck da tutta Italia, sarà concentrato in Corso Matteotti. Un'area giochi per bambini sarà allestita in Piazza San Giovanni per rendere la festa a misura di famiglia. Sabato e domenica entra nel vivo il 'BlueSacco' che regalerà agli amanti del blues momenti di ottima musica con i Love Sick e con lo special guest di questa edizione, il chitarrista, cantante, produttore e cantautore Luke Winslow King.

Il territorio di Riparbella diventa lo sfondo di un e-bike tour notturno che si svolgerà sabato 29 giugno lungo un percorso di 22 km con tappe in due cantine e in una struttura di eccellenza appena inaugurata. L'inizio della pedalata è previsto per le 17.30, e ad attendere a cena i partecipanti sarà presente l'ex concorrente di Masterchef Francesca Filippone che preparerà un pasto con ingredienti a km zero.

