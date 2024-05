Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 4 e 5 maggio

Per ill fine settimana in arrivo ci sono in programma eventi che occuperanno entrambe le giornate: dall'invasione di spade laser e personaggi della galassia fantastica di Star Wars per la terza edizione della manifestazione che vedrà tante novità, a un percorso di trekking impegnativo ma significativo anche a livello culturale, passando per la festa di primavera organizzata nel capoluogo di provincia. Altro mercatino è quello che ogni prima domenica del mese prende vita a San Giuliano Terme con il meglio dell'antiquariato. Non mancano le camminate alla scoperta di paesaggi urbani o naturali.

Torna l'appuntamento a tema 'Star Wars' che, sabato 4 e domenica 5 maggio, riempirà le vie del centro di Pisa di cosplay della fortunata saga, parate in costume, combattimenti coreografici aperti a tutti (unico requisito: sfoderare la propria spada laser) e tanto divertimento per i fan di tutte le età. Imperdibile, per i bambini, la partecipazione alla 'Scuola Padawan' per diventare veri e propri cavalieri Jedi e ai 'Laboratori Stellari' dove creare spade laser e maschere da indossare per diventare il proprio personaggio preferito di Star Wars. Per i più grandi non mancheranno espositori a tema, in una due giorni di totale immersione nella fantastica galassia della celebre saga cinematografica.

Domenica 5 maggio segna il terzo appuntamento del 2024 per il mercatino Antiqua di San Giuliano Terme. L'evento, ricco di tradizione, accoglierà operatori dell'antiquariato, del collezionismo, dell'hobbismo e del riciclo, insieme all'Artigianato e alla Pittura per arricchire l'esperienza estetica. Gli espositori occuperanno le vie principali del centro di San Giuliano, da Via XX Settembre a Largo Shelley, da Via Italia a Viale Boboli. Il mercatino si ripeterà ogni prima domenica del mese, escludendo solo agosto, con le successive date già stabilite. La lunga tradizione di questo appuntamento ha attirato i migliori operatori dei vari settori, offrendo sempre più pezzi di pregio e articoli unici.

Un colorato e vivace raduno primaverile a ingresso gratuito è quello che si terrà in Piazza Garibaldi a Pisa sabato 4 e domenica 5 maggio. Presenti una varietà di aziende locali, ognuna con i propri prodotti tipici da offrire. Insieme a queste, vi saranno stand ricchi di piante e fiori, creando l'atmosfera floreale che domina la stagione. Spazio all'ingegno creativo Un mercatino dedicato all'hobbistica, offrendo un'ampia gamma di oggetti unici e originali. Per i più piccoli, ci sarà un'area appositamente dedicata all'animazione, assicurando un divertimento garantito per tutta la famiglia.

Un trekking che occupa l'intero weekend per vivere da protagonisti due tappe del sempre più amato e partecipato Cammino d’Etruria,con inizio dal Tumulo del Principe Etrusco di via San Jacopo e termine a Chiusi, passando attraverso Volterra, per una lunghezza complessiva di oltre 410 chilometri. Nel fine settimana in arrivo i partecipanti potranno percorrere a piedi un tratto di circa 45 km da Lorenzana a Lajatico, tra colline, campi in fiore e borghi antichi e sosta notturna intermedia A Casciana Alta. Un'esperienza arricchente anche a livello culturale, con la possibilità di visitare oratori, giardini e chiese solitamente non aperti al pubblico.

Il Comune di Pisa continua l'iniziativa 'RiscopriAmo Pisa' con i tour guidati, offrendo un'opportunità gratuita per esplorare la città. Sabato 4 maggio il focus sarà sulla street art pisana, con un tour aperto anche a possessori di cani (da tenere al guinzaglio, si consiglia di portare l'acqua per loro). Partenza davanti al murales 'Tuttomondo' di Keith Haring in Piazza Vittorio Emanuele II e camminata nel quartiere di Porta a Mare, recentemente impreziosito da murales di artisti internazionali: Kobra, Ozmo, Zed1, Moneyless, Alberonero, Tellas, Beast e altri. La passeggiata terminerà davanti al Bar Livorno a Porta a Mare, dopo aver attraversato la pista ciclabile lungo il vecchio tracciato della Via del Tram.

Un'avventura alla scoperta del mediceo Fosso del Mulino, dalle sponde di Ripafratta a Rigoli, ricco di storie, leggende e luoghi suggestivi. Organizzato per domenica 5 maggio dalla Pro Loco di Ripafratta, il tour condotto dai volontari guiderà i partecipanti lungo un percorso di 6,5 km in piano. Durante il cammino, i partecipanti esploreranno le sponde verdeggianti del fosso, incontrando luoghi legati alla storia dei Granduchi, poeti, santi e paesi scomparsi. Per tornare al punto di partenza, si fiancheggeranno gli argini del canale Ozzeri, un ambiente unico per flora e fauna.

Sabato 4 maggio una visita guidata porterà per mano i partecipanti attraverso alcuni luoghi che caratterizzano il borgo di Santa Maria a Monte. Percorrendo la sua forma a spirale, la visita condurrà a Casa Carducci, a una cisterna medievale e al museo della Beata Diana Giutini, per scoprire un luogo ricco d’arte e misteri, come i numerosi tunnel sotterranei, che attraversano ogni angolo del paese.

