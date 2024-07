Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 6 e 7 luglio

Coltano si anima con un'edizione ancora più ricca del 110 Hertz Festival, mentre al Parco di San Rossore sarà possibile conoscere la Villa del Gombo e fare trekking fin sulla spiaggia del Gombo. A Buti torna la sagra della porchetta e a Terricciola la 'Notte Bianca del Vino' con una variegata offerta da parte degli espositori. Per fare festa c'è invece lo schiuma party a Calcinaia e una notte di cibo e danze caraibiche a Capannoli. Ecco nel dettaglio alcuni degli eventi che si svolgeranno a Pisa e dintorni in questo fine settimana.

La villa medicea di Coltano e le aree circostanti si animano con la nuova edizione del 110 Hertz Festival, in corso fino a domenica 7 luglio. Ogni giornata prende avvio dalle 18 con radio in diretta, talk con grandi ospiti, workshop radiofonici, mostre d’arte, performance di artisti di strada, stand e spettacoli teatrali. Non mancano i concerti serali, dalle 22: sabato 6 luglio con Lola and the Workaholics, band vincitrice del Senza Filo 2023, mentre nella serata finale del 7 luglio saranno ospiti Brusco & Roots in The Sky. Sia sabato che domenica, tra le 18:30 e le 21, dalla postazione della webradio nel parco della Villa Medicea a Coltano ogni 30 minuti partiranno delle passeggiate esperienziali in natura con due artiste legate alla danza e al corpo, Eugenia Coscarella e Kadri Sirel. Il pubblico (adulti, famiglie, bambini) sarà coinvolto in un rituale di iniziazione al festival per scoprire come orientarsi a sud di nessun nord. Un festival sempre più ricco e digitale, fruibile anche da remoto grazie al finanziamento dell’Unione Europea-Next Generation Eu del Ministero della cultura (TOCC).

La Villa del Gombo, nel Parco di San Rossore, è il fulcro della rassegna 'ViviParco' 2024: un edificio tutto da scoprire con le visite guidate di sabato e domenica, svolte dall’architetto Chiara Prosperini, esperta di recupero edilizio e design e autrice di una monografia sulla Villa in corso di pubblicazione, che illustrerà tutte le particolarità di uno dei maggiori interventi di architettura moderna presenti in Toscana.

Non lontano dalla Villa del Gombo, sabato pomeriggio partirà una visita guidata che vedrà i partecipanti in cammino tra boschi e pinete inondate dalla calda luce delle ultime ore di sole che allunga le ombre e accentua i colori. L'arrivo sulla spiaggia del Gombo è prevista giusto in tempo per ammirare il tramonto e osservare come questo cambia i colori del bosco ed esalta il profilo delle Alpi Apuane.

Schiuma party e sangria: torna, dopo alcuni anni di pausa, la festa che segna l'inizio dell'estate a Calcinaia. Un sabato di divertimento, quello del 6 luglio, che culmina nell'evento serale per i più grandi, ma che non mette da parte bambini e famiglie. La giornata di festa inizierà infatti in Piazza Indipendenza già nel pomeriggio con attività ricreative per i bambini e giochi per le famiglie. Ci sarà anche la possibilità di cenare tutti insieme nei tavoli predisposti lungo via Vittorio Emanuele.

Dalle 19 di sabato via a un nuovo appuntamento con la 'Notte Bianca del vino' a Terricciola con una scelta di vini proposti da più di 50 aziende vinicole. Alla parte enogastronomica si abbina la cultura, con la presentazione del libro 'Non avere paura del buio' di Mariangela Giusti sulla Terrazza panoramica in via delle Grotte.

Il Parco Dainelli di Buti è ancora teatro di un evento dell'estate paesana con la sagra della porchetta, dove sarà possibile assaggiare, sia sabato che domenica sera a partire dalle 19:30, specialità gastronomiche come porchetta toscana del Chianti al piatto, come panino o nella pasta, e stinco al forno, il tutto da accompagnare con una selezione di birre artigianali. Nella serata di domenica 7 sarà dedicato a bambini e famiglie lo spettacolo 'Gianni Caro' all'interno del cartellone 'Piccoli Borghi - Un palcoscenico nella natura'.

Per un sabato sera dal sapore caraibico c'è la proposta della XVII edizione di 'Una Serata Fortunata' a Capannoli, che avrà come tema la 'Notte Cubana'. La serata si svolgerà con un nuovo format, per fare shopping in notturna con locali e negozi aperti fino a mezzanotte vestiti per l'occasione per far rivivere le atmosfere cubane, che si esprimono al massimo negli oltre 20 punti ristoro con cocktail tipici cubani, e poi ci saranno danze latine e caraibiche ed esibizioni di ballo itineranti. Due ospiti speciali prenderanno parte alla serata: Simone Di Pasquale, ballerino e volto tv, vincitore della prima edizione del talent show Ballando con le Stelle, e la madrina dell'evento Federica Squarcini, pallavolista capannolese in forza alla squadra di massima serie Imoco Volley Conegliano, con cui ha vinto numerosi trofei.

