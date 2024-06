Weekend, cosa fare a Pisa e provincia l'8 e il 9 giugno

È in arrivo il primo fine settimana con iniziative per il giugno pisano che si intrecciano con altre due manifestazioni di natura artistica, il Pisa Art Week e la terza edizione di 'Giorni di Tuono', e con una passeggiata in quota alla scoperta della flora urbana. Una merenda nell'oliveta sarà l'ideale per trascorrere una giornata tra passeggiate nella natura, attività guidate e degustazioni, mentre a Montecatini Val di Cecina è tutto pronto per vivere tre giorni di festa all'insegna della tradizione dei ramai, tra rievocazioni storiche e visite alla miniera.

Giugno Pisano

Centro polivalente San Zeno in festa con le associazioni

Sabato 8 giugno nell'ampio spazio verde che collega via San Zeno al viale del Brennero il Centro Polivalente San Zeno di Pisa organizza, insieme a varie associazioni pisane, un pomeriggio di festa con divertimento per tutti, bambini, adulti e anziani che potranno inoltre conoscere le attività proposte dalle associazioni durante l'anno e gustare una merenda in compagnia.

Torneo di basket dei quartieri storici in piazza Vittorio Emanuele II

Sabato 8 giugno in piazza Vittorio Emanuele II la Federazione Italiana Pallacanestro e dal Comune di Pisa organizzano il torneo di basket dei quartieri storici di Pisa, in occasione dei 50 anni della società IES Pisa. Le squadre di bambini e ragazzi partecipanti giocheranno in modalità tre contro tre suddivise nei quattro colori dei quartieri storici cittadini.

Mostra 'Renzo Galardini. Giugno a Pisa', al Museo della Grafica

Visitabile fino al 30 giugno presso il Museo della Grafica la mostra 'Renzo Galardini. Giugno a Pisa', a cura di Alessandro Tosi, un modo per iniziare a respirare aria di tradizioni storiche con l'esposizione di opere legate alla città di Pisa, alla sua storia e alle sue manifestazioni più suggestive. Saranno inoltre visibili i due manifesti originali realizzati dal maestro per la ricorrenza del Capodanno Pisano e del Gioco del Ponte.

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno torna l'evento che propone esposizioni artistiche diffuse nel centro storico di Pisa. Il fulcro della manifestazione saranno gli Arsenali Repubblicani dove vedere per tutto il weekend opere di arte classica declinata nella visione di quattro artisti. Sabato pomeriggio in Corte San Domenico live performance ed esposizione del progetto collettivo 'Proprietà privata'; domenica pomeriggio nel centralissimo Ars Cafè ci si potrà cimentare con il live painting durante l'ora dell'aperitivo.

Una mattina di camminata in quota sulle Mura di Pisa con l'ultimo appuntamento di 'Mura Botaniche' in programma per sabato 8 giugno. Durante la visita guidata i partecipanti conosceranno la flora urbana: dai fiori dei capperi, tipici della cinta muraria, fino alle piante che crescono nelle vicinanze. La prima parte della visita si concluderà in Piazza dei Miracoli, dopodiché continuerà nell’Orto Botanico dove sono ospitate piante dai cinque continenti.

Terza edizione del festival di fumetti, musica e cinema con tanti ospiti ed eventi a ingresso libero che riempiranno tutto il fine settimana del ricordo del fumettista Tuono Pettinato. Tra i nomi di spicco in città nella tre giorni di manifestazione Bruno Bozzetto, Adriano Carnevali, Mario Natangelo, Davide Toffolo e Silvia Ziche. Panel tematici, spettacoli, maratone cinematografiche e varie mostre, come quella al Museo della Grafica che esporrà le tavole di 'Nevermind', il capolavoro di Tuono Pettinato dedicato a Kurt Cobain, o 'Storia umida' presso la galleria Concept River sono alcune delle modalità con cui immergersi in un viaggio nel mondo dell'illustrazione fumettistica condividendo la passione e ripercorrendo i passi dell'amato artista pisano.

Vita all'aria aperta con il panorama della natura degli uliveti del Monte Pisano: torna l'appuntamento gratuito promosso da Città dell'Olio e dal Comune di Calci con attività condotte da rappresentanti di enti e associazioni locali, esperti di agronomia e olivicoltura, nonché professionisti del Mental Wellness. Un'esperienza completa di benessere psico-fisico derivante dal contatto con la natura con pranzo al sacco e degustazione di pane e olio evo.

Mercatini di artigianato del rame, mostre tematiche, pranzi e cene all'aria aperta e visite al Parco minerario: una manifestazione tutta da vivere e scoprire quella della Festa dei Ramai a Montecatini Val di Cecina, che si apre già nella giornata di venerdì e che propone tante attività fino a domenica sera. Tra canti e balli popolari e laboratori e giochi, la festa è per tutta la famiglia ed è imperdibile per gli appassionati di rievocazioni storiche.

