Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend dell'11 e 12 dicembre

In questo fine settimana sono diversi i cerchi rossi da fare sul calendario. Tanti infatti gli eventi in programma, e per tutti i gusti. Ovviamente non mancano gli appuntamenti a tema natalizio: non solo quelli più tradizionali, tra concerti, mercatini, street food e casette di Babbo Natale, ma anche le atmosfere di un Natale tipico medievale. La lista del weeeknd però comprende anche show cooking, degustazioni, visite guidate del tutto originali e incontri d'attualità con protagonisti del calibro di Lilli Gruber e Marianna Aprile.

Tutto e pronto per una giornata da favola a San Miniato Basso, che domenica 12 dicembre si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Natale. Il mercatino artigianale, laboratori per bambini, la scenografica Casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine. Nemmeno i più golosi resteranno a bocca asciutta grazie agli stand gastronomici con tante golosità, mentre chi vuole fare un po' di shopping natalizio avrà solo l'imbarazzo della scelta tra i negozi aperti con sorprese e offerte speciali. Numerosi gli appuntamenti nel pomeriggio, tra cui la sfilata canina natalizia e l'accensione dell'Albero di Natale. Neppure gli spostamenti sono lasciati al caso, per i quali sarà disponibile il Trenino di Natale.

Per chi invece vorrebbe scoprire qual è l'atmosfera di un Natale di qualche secolo fa, ecco l'evento perfetto. Sabato 11 dicembre a Cascina (corso Giacomo Matteotti) sarà infatti un 'Natale Medievale', con una giornata dedicata alle magiche atmosfere perdute di un natale passato. Non mancheranno divertimenti, mercatini, giullari, musici e banchetti, così come la possibilità di gustare e assaggiare i cibi dell'epoca medievale di fine Trecento.

Un'altra occasione originale e divertente per fare un tuffo nel passato è quella offerta dall'iniziativa 'Mura Night Experience', che riparte con un primo appuntamento sabato 11 dicembre. Quando il sole tramonta e il buio cala su Pisa, le Mura medievali si trasformano e diventano un 'palcoscenico' su cui prende vita la storia della città, dall'epoca romana alle glorie medievali, dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri. Un racconto inedito grazie a proiezioni e audio immersivi per far vivere ai partecipanti un'esperienza unica, in cui la storia si anima (letteralmente).

Con il Natale che si avvicina non può mancare nemmeno il tradizionale concerto degli auguri al Teatro Verdi di Pisa. Il titolo scelto quest'anno è 'Masquerade', portato sul palcoscenico sabato 11 dicembre dalla spumeggiante Orchestra di Fiati della Società Filarmonica Pisana. La scaletta prevede brani famosissimi che non potranno non commuovere, trascinare, suggestionare, divertire. Tutti insieme diventano una sorta di rivalsa scaramantica verso le mascherine che bisogna portare, una panoramica che attraversa i più diversi generi ed epoche musicali, seguendo il tema conduttore delle maschere. L'evento è in favore di Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Si cambia registro con una serie di incontri dedicati ai libri. Continua a Peccioli, nella cornice del Palazzo Senza Tempo, l'iniziativa 'A Natale libri per te', ulteriormente arricchita grazie alla collaborazione con Il Post e al suo direttore Luca Sofri. In particolare sabato 11 dicembre sarà ospite la giornalista Lilli Gruber con il suo libro 'La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità', mentre il giorno successivo sarà la volta della giornalista Marianna Aprile con 'In balia'. Il racconto di una vita alla ricerca di un senso il secondo, mentre il primo libro racconta la storia di Marta Gellhorn, considerata la più grande corrispondente di guerra del XX secolo.

Tante ricette e uno show cooking a tema natalizio in diretta. Una mattinata all'insegna del gusto quella di sabato 11 dicembre al San Rossore Sport Village che vedrà protagonista Sara Brancaccio, fondatrice del blog Cookiss Bakery, con il suo libro 'Dolci senza bilancia'. La grande passione di Sara per la pasticceria l’ha portata prima ad aprire una bakery americana a Pisa e poi a trasformare il sito della sua attività in un blog di successo dedicato alla condivisione di ricette e trucchi culinari. Da ottobre 2020 partecipa settimanalmente al programma Rai1 'È sempre mezzogiorno' con Antonella Clerici. L'evento rientra nel progetto 'Il sabato del Village.

Per chiudere in bellezza, non poteva mancare lo Sherry. In programma una degustazione di questo vino liquoroso spagnolo sabato 11 dicembre, nello storico Royal Victoria Hotel sul Lungarno Pacinotti, nel centro di Pisa. Una location suggestiva che si abbina perfettamente con una cantina che 'vive' lo Sherry da quasi un secolo e mezzo e molte generazioni: Williams&Humbert, azienda storica di Jerez de la Frontera, che vanta una lunga tradizione ed una delle cantine di affinamento del vino più grandi in Europa. Il viaggio porterà alla scoperta di quattro tipologie di Sherry tra le più caratteristiche ed apprezzate dai suoi estimatori: Fino, Amontillado, Palo Cortado e Cream.

