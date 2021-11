Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend del 13 e 14 novembre Shopping, escursioni, buon cibo e tanta arte e cultura nel secondo weekend di novembre

I colori delle icone pop di Andy Wahrol si intrecciano a quelli naturali, offerti dall'autunno nelle dolci colline toscane. Lo shopping e i mercatini si uniscono alle particolarità enogastronomiche del territorio. Gli spettacoli teatrali vanno a braccetto con passeggiate alla scoperta di aspetti inediti della propria città. Insomma, un weekend variegato quello in arrivo il 13 e 14 novembre.

Intanto bisogna dire che questo è il primo fine settimana in cui sarà possibile immergersi nel colorato mondo di Andy Wahrol. Al Palazzo Pretorio di Pontedera arrivano infatti 140 opere del grande artista per la mostra 'Andy Warhol. ICONS!', aperta fino al prossimo 20 marzo. Un viaggio nella produzione artistica del padre della Pop Art, dai primi lavori a quelli degli anni Ottanta. La Coca Cola, Elvis Presley, la Campbell’s Soup, Liz Taylor e Marilyn Monroe, il biglietto del dollaro e Jackie Kennedy, solo per citarne alcuni. Simboli della società occidentale, trasformati in icone senza tempo.

Produttori locali con show-cooking, dibattiti e vendita diretta: il 13 e 14 novembre in Logge di Banchi torna 'Banchi di gusto', un appuntamento ormai consolidato a Pisa. Quest'anno con due parole chiave in più, oltre al buon cibo: sostenibilità e solidarietà. Il riutilizzo degli scarti di alimenti saranno infatti il valore aggiunto della manifestazione e ci sarà anche la possibilità di partecipare a diverse iniziative benefiche.

Gusto, shopping e divertimento attorniati dai suggestivi colori dell'autunno. È un weekend di festa per tutti quello in arrivo a Capannoli e Santo Pietro Belvedere con l'Orange Week-end. Protagonisti i negozi, che resteranno aperti con con offerte speciali e vetrine allestite a tema autunnale, oltre ai ristoranti e pizzerie che proporranno menù e piatti con specialità di stagione. In più sabato e domenica è previsto lo speciale mercatino dell'artigianato e del collezionismo in piazza Garibaldi e piazza del Popolo. Dal pomeriggio anche tanto divertimento per i bambini con l'animazione di Clown Fagiolino, caldarroste, bomboloni, zucchero filato e la musica di dj Montana. Domenica invece in programma sfilate di moda, spettacoli con le bolle, esibizioni di danza e spettacoli teatrali.

La campagna che circonda il borgo medievale di Peccioli è perfetta per lasciarsi incantare dalle magiche atmosfere autunnali. Dolci colline, vigneti, crinali, ruscelli, chiesette e poderi. Domenica 14 novembre ci si potrà perdere in questo mondo 'incantato' per trascorrere una giornata a piedi nella natura. L'escursione, di livello facile, partirà da Peccioli e ha una durata prevista di circa 3 ore.

L'alternativa può essere quella di godersi sempre una bella passeggiata, ma in città. Con la possibilità di scoprire aspetti sconosciuti anche per gli stessi abitanti. In questo caso, il lato 'erotico' di Pisa. É infatti questo il tema del tour guidato in programma domenica 14 novembre dal titolo, evocativo, 'PISA EROTICA - PISA&LOVE'. Una passeggiata nei luoghi del peccato, in quelli che sono stati i quartieri a luci rosse di Pisa, negli angoli dove s’andava e dove si va a 'fa’ franella', nei palazzi che nascondono delicate storie d’amore… E con l’occasione i partecipanti entreranno all’interno del Palazzo del Casino dei Nobili.

In questo weekend non mancano nemmeno gli appuntamenti a teatro. Si parte con la Città del Teatro di Cascina, dove sabato 13 novembre andrà in scena 'Miracoli metropolitani', il racconto di una solitudine sociale e personale dove ogni uomo, ma in fondo un’intera umanità, affronta quotidianamente quell’incolmabile vuoto che sta per travolgere la sua esistenza. Si cambia invece registro, sempre alla Città del Teatro, con l'arrivo della star del Natale. Domenica 14 novembre infatti ci sarà lo spettacolo 'Babbo Natale e la notte dei regali', liberamente ispirato a 'Quella volta che Babbo Natale non si svegliò in tempo” di Thomas Matthaeus Muller.

Anche a Pisa c'è da scegliere per passare qualche ora nella magia del teatro. Al Verdi di Pisa la stagione si apre con 'La Tragédie de Carmen', opera teatrale e cinematografica dell’iconico regista Peter Brook, in programma per l'intero weekend. Un adattamento molto raffinato della 'Carmen' di Bizet: in soli 82 minuti (senza intervallo), quattro cantanti, due attori e un’orchestra ridotta a 15 strumenti, propongono una versione estrema e radicale, quasi provocatoria, dell’opera di Bizet. Al Teatro Nuovo - Binario Vivo gli spettatori troveranno invece lo spettacolo 'CORPO D’ALTRI'. Tutto inizia con due donne che si incontrano in una gelida notte sul pontile di una nave da crociera. Da qui nasce una tragedia moderna che toccherà vari tasti dell'esistenza umana come la solitudine, la solidarietà, la libertà e l'amore.

