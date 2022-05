Weekend di metà maggio: cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per sabato 14 e domenica 15 maggio

Un weekend fiorito e 'fantastico' (nel senso letterale del termine) quello di sabato 14 e domenica 15 maggio. Tante le iniziative in programma a Pisa e provincia. Fiori, cosplay, spettacoli, musica e tanta cultura. Senza dimenticare la natura e l'attenzione all'ambiente. Ecco qualche consiglio.

Primavera significa fiori. E fiori significano 'Vicopisano in fiore', tra le fiere florovivaistiche più apprezzate del territorio. E così, dopo due anni di stop a causa della pandemia, questo splendido borgo medievale si trasforma di nuovo in un giardino a cielo aperto, ricco di colori. C'è tutto ciò che serve per curare fiori e verde, ma non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici e oltre 30 eventi gratuiti per ogni età e gusto. Senza dimenticare due sorprese speciali. Appuntamento sabato 14 e domenica 15 maggio.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati del mondo Star Wars. A Pisa sabato 14 e domenica 15 maggio arriva 'Star Event', la nuovissima iniziativa dedicata alla leggendaria saga ideata da George Lucas. Un intero fine settimana di divertimento ed emozioni tra esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, costuming, Lego Star Wars, Scuola Padwan ed i Laboratori spaziali. Tantissime le iniziative per grandi e piccini che si snoderanno in Piazza XX Settembre, Logge di Banchi e Ponte di Mezzo.

È tempo di fantasy anche sulle Mura di Pisa, teatro di un viaggio nella storia per risolvere un misterioso enigma: ricomporre 'I frammenti del tempo'. Sabato 14 maggio l'antica cinta muraria si anima con figuranti in costume e cosplayer. Oltre a passeggiare e ammirare le bellezze di Pisa dall'alto, si incontrano così Galileo, Kinzica, Fibonacci così come pirati e soldati medievali. Da Torre di Legno a Piazza dei Miracoli si può partecipare anche ad uno speciale gioco di ruolo dal vivo ad enigmi per cercare di capire che cosa ha originato la frattura nello spazio-tempo che ha portato sulle Mura tutti questi personaggi.

Sabato 14 maggio è la 'Notte europea dei Musei', iniziativa internazionale che prevede aperture serali straordinarie dei musei europei. E Pisa non manca all'appello. Si può quindi passare 'una notte al museo' (ad ingresso gratuito) alle Collezioni Egittologiche, al Museo della Grafica e alla Gipsoteca di Arte Antica. Spalanca le porte ai visitatori anche il Museo delle Navi antiche di Pisa. Insomma, un'occasione per ammirare le bellezze custodite nelle sale espositive italiane in un'atmosfera 'notturna'.

Per gli amanti della musica arriva invece alla Stazione Leopolda di Pisa la 'Mostra Mercato del Disco'. Appuntamento pisano (domenica 15 maggio) immancabile nel quale giungono espositori da tutta Italia con delle vere e proprie chicche in vinile: dalle rarità ai dischi per tutte le tasche. Rock, blues, folk, musica classica, jazz, soul, punk, elettronica. Si possono trovare dischi e cd per ogni gusto. Ma non solo. In programma anche stage di samba e ritmi brasiliani, oltre agli immancabili Food Truk in cui rifocillarsi.

Per continuare al ritmo di musica, domenica 15 maggio al Circolo Arci Alberone è la musica popolare salentina la vera protagonista con uno stage e un concerto. Sul palco i 'Salentrio', gruppo nato dall'incontro musicale tra tre talentuosi protagonisti della scena popolare e world music italiana.

Una passeggiata nella splendida spiaggia di San Rossore, alla foce del fiume Morto. Con un obiettivo: la raccolta, tutti insieme, di plastica e rifiuti. Domenica 15 maggio arriva l'Eco Walk Day, una giornata per godersi la bellezza della natura ma anche per tutelarla. In più grazie al progetto SCART i rifiuti raccolti in questa occasione verranno trasformati in una vera e propria opera d'arte, in ricordo della giornata.

Incontrare l'affascinante figura di Mary Shelley nelle eleganti e romantiche sale dei Bagni di Pisa. Domenica 15 maggio è prevista una visita guidata teatralizzata, con aperitivo a seguire, incentrata sulla figura di questa scrittrice, che racconterà il suo soggiorno, le avventure e le scoperte che fece tra Pisa e San Giuliano Terme nell'Ottocento.

