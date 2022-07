Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend di metà luglio Concerti, artigianato di qualità, escursioni al mare, feste e tanto altro ancora in programma per sabato 16 e domenica 17 luglio

È caldo l'aggettivo giusto per descrivere questa estate dei record. Ma non per questo mancano le cose da fare (al fresco) per chi resta a Pisa e provincia. Concerti, artigianato di qualità, escursioni al mare, feste e tanto altro ancora in questo weekend di metà luglio.

Quest’estate il borgo rurale di Coltano, alle porte della città di Pisa, prenderà vita per un intero fine settimana (anche sabato 16 e domenica 17 luglio) grazie al ritorno del Festival ‘110 HERTZ – seconda edizione’. Presentazioni di libri, trekking nel parco, teatro, yoga all’ombra dei grandi alberi secolari e visite libere al Museo della radio. Ma anche spettacol per grandi e piccini con artisti di strada e, al calar del sole, si aprono le danze sui ritmi della world music e del folk, con concerti all’insegna dell’integrazione tra i popoli e della pace.

Mostra-mercato itinerante, laboratori didattici per bambini e adulti e 16 espositori da tutta la Toscana: l'artigianato artistico sbarca in Piazza dei Priori a Volterra con 'ARTour, il bello in piazza'. Non solo dimostrazioni, tour esperienziali e mercatino ma anche una mostra creativa itinerante coloreranno i prossimi venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio nella suggestiva Piazza dei Priori, che offrirà a cittadini, visitatori e turisti uno shopping alternativo e originale.

Una serata al ritmo della Sicilia. È in arrivo un evento dedicato al Sud in cui si potrà essere deliziati da vari piatti della regione. E, a seguire, balli di pizziche, tarante, tamurriate, tarantelle con le musiche dei TerrAccutizZ. Teatro dell’evento l’Oasi Mangwana, ad Orzignano, dove lo spazio libero sarà perfetto per i balli popolari in programma sabato 16 luglio.

Torna in Valgraziosa, a Calci, il prestigioso Concorso nazionale per stilisti emergenti, giunto ormai alla nona edizione. Due giorni, sabato 16 e domenica 17 luglio, all'insegna dello stile e della moda con sfilate, concorsi, ma anche musica e danza. Un'occasione per ammirare le creazioni di stilisti emergenti.

Questo weekend è anche tempo di buttarsi in pista al ritmo della musica anni '70 '80 '90. Come? Con una Time Machine, una macchina del tempo travolgente che farà ballare tutti senza inibizioni nella magica cornice della Piazza del Castello di Chianni. Insomma, una festa senza precedenti per rivivere quegli anni.

Riprende l’attività del MelaSòno Music Fest, quest’anno alla sua 6° edizione. Dopo i due anni di fermo a causa della pandemia, il festival musicale a Cenaia, in provincia di Pisa, riparte con due serate di grande musica. Sabato 16 luglio sul palco i Punkreas, storica band milanese nata nel 1989, con una serata all’insegna dello skapunk. Ad aprire il concerto i Causa, formazione pisana che da più di 15 anni mescola al punk note di ska, skapunk e skacore.

Una dolce passeggiata all'ora più bella. Boschi e pinete inondate dalla calda luce del tramonto estivo che allunga le ombre ed accentua i colori. Una lunga sosta sulla spiaggia più bella della Toscana del Nord per ammirare l'ultima ora del giorno che dipinge i boschi e risalta le Apuane. Sarà tutto questo l'escursione verso la spiaggia del Gombo al tramonto nel Parco di San Rossore in programma sabato 16 luglio. Prenotazione obbligatoria.

Un'escursione in bicicletta da San Vincenzo al Golfo di Baratti (con partenza in treno da Pisa). Un'occasione per passare una giornata all'aria aperta e godersi la bellezza del mare di Baratti. Il ritrovo è alla stazione di Pisa per arrivare in treno a San Vincenzo e da lì partire in bici per Baratti. Non mancherà la sosta in pineta, così come il pranzo e bagno sulla spiaggia. La gita è per domenica 17 luglio.

