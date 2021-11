Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend del 20 e 21 novembre Un fine settimana particolarmente variegato tra ritmi e sapori brasiliani, musica blues, mostre, fiere, tartufi, spettacoli teatrali, pomeriggi di giochi e escursioni di Qi gong

É un weekend dai mille colori quello in arrivo sabato 20 e domenica 21 novembre. Dai ritmi e sapori tipici brasiliani alla musica blues. Da Fibonacci, genio matematico nato nel Medioevo a Pisa, alla modernissima Pop Art dell'artista americano Keith Haring. Ma gli 'antipodi' non sono finiti e alla lista si possono aggiungere fiere, tartufi, spettacoli teatrali (tra cui quello di Paolo Conticini), pomeriggi di giochi e escursioni di Qi gong.

Intanto questo è il secondo weekend in cui Keith Haring è 'ritornato' a Pisa. Dopo più di trent'anni. Precisamente dal 1989, anno in cui l'artista americano realizzò il celebre murale 'Tuttomondo' sulla parete esterna della Chiesa di Sant'Antonio a Pisa. Ora il padre della Pop Art è il protagonista di una mostra di caratura internazionale a Palazzo Blu. Oltre 170 le opere arrivate dal Giappone (dalla Nakamura Keith Haring Collection) per la prima volta in Europa. In pratica un vero e proprio viaggio nel mondo dell'artista, dalle prime opere fino ai lavori più maturi degli anni Ottanta.

Gli amanti della musica blues (ma non solo) non potranno perdersi 'BluesRiver', il festival musicale della Toscana costiera. Dopo il successo dei concerti dello scorso fine settimana, continuano infatti le magiche notti a ritmo di musica alla Stazione Leopolda. Sabato 20 novembre alle 22 i riflettori si sposteranno sui Betta Blues Society, il gruppo made in Pisa nato nel 2009. E per accontentare anche il palato, oltre alle orecchie, prevista un'area ristoro dove degustare birre artigiani, vini e le proposte gastronomiche dei vintage food truck.

Un altro weekend ricco di iniziative per la 50esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato. Tanti gli eventi in programma sabato 20 e domenica 21 novembre tra show cooking, libri, talk show, concerti e ovviamente tartufi. Un esempio su tutti: domenica pomeriggio in piazza Duomo lo chef del Pepenero Gilberto Rossi rispolvererà una tradizione ideata da Renato Tozzi: pentoloni di riso al tartufo bianco, distribuito dallo chef gratuitamente a tutti quelli che faranno richiesta.

Questo fine settimana il palcoscenico del Teatro Verdi di Pisa ospiterà Paolo Conticini con lo spettacolo 'La prima volta', scritto dal noto attore pisano con Luigi Russo, che ne cura la regia. Un'occasione per conoscere la persona dietro al volto noto del cinema e della tv. Tra un aneddoto e l’altro, infatti, Conticini legge e racconta le sue prime volte, ma è come se raccontasse la vita di tutti noi: le sue prime volte sono le nostre prime volte, i suoi dubbi sono i nostri, così come le occasioni perse e le piccole soddisfazioni.

Mostre, visite guidate, incontri e conferenze per celebrare Leonardo Pisano, meglio conosciuto come il Fibonacci. Tornano in presenza le giornate dedicate a uno dei più grandi matematici moderni, autore del 'Liber Abbaci' e noto per la celebre sequenza numerica che porta il suo nome, Fibonacci nacque a Pisa nel 1170. In particolare sabato 20 novembre al Palazzo delle Baleari si terrà una conferenza su 'La sequenza di Fibonacci in musica', mentre per il giorno successivo, in varie location, sono in calendario seminari e l'inaugurazione della mostra 'Fibonacci: l’uomo e il suo tempo' a cura di Rosalia Amico.

Il Brasile irrompe a Marina di Pisa con tutti i suoi sapori e colori. L'occasione è la celebrazione della Giornata della Coscienza Nera, festività nazionale brasiliana che ha l’intenzione di sollevare interrogativi sul razzismo, la discriminazione e la disuguaglianza sociale, e anche quella di promuovere attività che valorizzano la cultura di matrice africana nella costruzione della società brasiliana. Ecco che allora sabato 20 novembre, al Circolo Arci Il Fortino, si potrà partecipare agli stage di percussioni afrobrasiliane e Samba no Pé, gustare una cena tipica brasiliana con la feijoada e godersi lo spettacolo della Roda di Samba do Encontro.

Questo fine settimana prosegue a Castelfranco di Sotto la tradizionale Fiera di San Severo. E ci sarà davvero da divertirsi con le attrazioni del luna park, i banchi allestiti e la festa del Santo Patrono. Nel weekend si potrà trovare un parco divertimenti con più di 30 attrazioni rivolte a grandi e piccini, a cui domenica 21 novembre si aggiunge la Fiera intorno al Centro Storico, che comprende circa 110 banchi di ogni tipo e genere.

Per chi invece vuole provare un'esperienza all'aria aperta un po' diversa dal solito, può essere un'idea l'escursione in programma domenica 21 novembre nella cornice del Monte Castellare. Prima una passeggiata che arriverà fino allo spazio erboso di Villa Bosniaski, dove sarà introdotto un approccio alla pratica del Qi gong, disciplina originaria della Cina che prevede l’esecuzione di esercizi fisici associati al controllo della postura, del respiro e della mente. Al ritorno l’aperitivo conviviale di Montecastellare concluderà l’evento.

Sabato 20 novembre Pontedera sarà 'invasa' dai giochi, danze e laboratori. Vari luoghi della città accoglieranno infatti l'iniziativa 'I giochi invadono la città, in occasione del 32esimo anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ecco che quindi si potrà partecipare a giochi di gruppo, attività circensi, letture, giochi da tavolo e tanto altro ancora. Per tutte le fasce d'età, dai più piccoli ai ragazzi.

Qui per tutti gli eventi.