Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend del 25 e 26 settembre

Chi ha detto che l'estate è definitivamente finita? Certo, l'aria settembrina sta diventando sempre più fresca e ormai da qualche giorno siamo definitivamente entrati nella stagionale autunnale. Ma non è troppo tardi per un ultimo saluto alla vita estiva con una giornata in spiaggia al ritmo vivace della musica brasiliana. Comunque anche in questo fine settimana non mancano gli eventi tra cui scegliere. Dal trekking urbano alle passeggiate 'filosofiche' in mezzo alla natura. Dalla musica live alle specialità enogastronomiche a km 0, unite all'arginato doc. Dallo street food alla possibilità di visitare i musei cittadini con aperture straordinarie e visite gratuite. Senza dimenticare il divertimento dei più piccoli. Tutto questo sarà il fine settimana del 25 e 26 settembre:

Andare al Bagno degli Americani a Tirrenia e ritrovarsi catapultati in Brasile. Succede domenica 26 settembre grazie all'evento 'Encontro na beira do mar', che apre l'autunno della comunità italo-brasiliana di Pisa. Capoeira, samba e un pranzo con tante specialità brasiliane, a base di Baião de dois, molho vinagrete e salada russa. Un incontro, questo, che è stato inserito anche nel cartellone nazionale del 'Brasil Festival', kermesse nata a Bologna 19 anni fa e che ha portato in Italia grandi artisti brasiliani.

Per chi invece preferisce la tradizione culinaria italiana torna, per il terzo anno consecutivo, la Festa degli Scalzi. Sabato 25 e domenica 26 settembre il suggestivo viale alberato delle Piagge si animerà con coloratissimi food truck, dove si potranno gustare le prelibatezze della penisola insieme ai prodotti tipici delle regioni. L'altro grande protagonista sarà l'artigianato doc, con oltre 40 settori rappresentati, dai tessuti al legno, dal recupero di antichi manufatti e oggettistica di modernariato fino alle aziende dei più disparati settori commerciali.

Chi vuole passare una notte al museo? A Pisa questo fine settimana, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, il Museo nazionale di San Matteo e quello di Palazzo Reale spalancano le porte ai visitatori con aperture straordinarie serali e visite guidate gratuite. A San Matteo, la sera di sabato 25 settembre il direttore dà appuntamento nella suggestiva sala della scultura monumentale al piano terra per 'incontrare' i Conti della Gherardesca, protagonisti di uno dei canti più suggestivi dell'Inferno dantesco. Sempre sabato sera sarà possibile visitare anche il Museo di Palazzo Reale. Il protagonista questa volta sarà il granduca Ferdinando I de’ Medici, nella veste di cultore delle arti nelle loro diverse declinazioni.

Tre giorni di street food e musica dal vivo. A Peccioli, nella zona incubatore di imprese lungo la via provinciale, è infatti in arrivo il Food Festival dal 24 al 26 settembre 2021. Hamburger, arrosticini abruzzesi, pizza, arancini e ben 14 birre artigianali, per fare solo qualche esempio. Il tutto 'condito' da musica dal vivo e tanti eventi 'agresti', a partire dal campionato nazionale della zucca gigante in programma per domenica.

Il belvedere, le mostre, i luoghi caratteristici e i personaggi storici. E, dulcis in fundo, una degustazione di vini locali. Sabato 25 settembre si parte alla scoperta di San Miniato, tra le colline della provincia pisana, grazie una passeggiata organizzata dai Musei civici del Comune. Un'opportunità per immergersi nelle meraviglie storiche e artisitiche, ma non solo, di questo borgo.

Una passeggiata filosofica nella cornice del Montecastellare. Si chiama 'Philosophentur, Ognuno è fisolofo' ed è il primo appuntamento delle Passeggiate Filosofiche di Montecastellare. Dal Centro Visite domenica 26 settembre partirà un'escursione, fisica e mentale, fino a Villa Bosniaski. L'input sarà quello della lettera sulle felicità scritta dal filosofo greco Epicuro, che fornirà un primo spunto di riflessione nel corso della camminata. E, dopo uno scambio filosofico, il rientro si concluderà con un aperitivo conviviale.

Tutto pronto per una serata all'insegna del blues e rock'n'roll. Sabato 25 settembre Cascina si prepara ad accogliere sul palco gli artisti Marco Naffis e The Partners In Crime. Il primo un chitarrista blues, il secondo un gruppo composto da due fra i più apprezzati musicisti del panorama della vintage music italiana. Insomma, un concerto da non perdere per gli amanti del genere, ma anche per chi vuole passare una serata in compagnia di buona musica.

Per i più piccoli, dai 6 ai 10 anni, è invece in programma, domenica 26 settembre, lo spettacolo 'Io (sono) robot' alla Città del Teatro di Cascina. Tutto parte da una domanda. Anzi, due: volete conoscere un robot che si emoziona insieme a voi? E che cosa succederebbe se un umano e un robot lavorassero insieme, fianco a fianco? Uno spettacolo, questo, che si rivolge alle giovani generazioni, destinate a interagire quotidianamente con i robot nel futuro prossimo.

