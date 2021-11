Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend del 27 e 28 novembre Mercatini di Natale, eccellenze del territorio e tanta musica. Ma la lista continua e va dal burlesque allo Swap Party, dal jazz al rock, senza dimenticare gli appuntamenti per i più piccoli

L'ultimo weekend di novembre e arrivato, le luci in molte città sono state accese e già si comincia a respirare un'anteprima di atmosfera natalizia. Scatta anche la ricerca del regalo. E quale posto migliore se non un bel mercatino di Natale? Ma questa non sarà l'unica possibilità in un fine settimana, quello del 27 e 28 novembre, che a Pisa e provincia regala un ampio ventaglio di alternative. Dal burlesque allo Swap Party, dalla musica jazz a quella rock, dal teatro all'olio della Valgraziosa. Senza dimenticare gli appuntamenti per i più piccoli.

A Calci si comincia a respirare un'aria di festa con l'arrivo del mercatino di Natale. Ma non è tutto. L'altro grande protagonista sarà una delle eccellenze gastronomiche offerta dalla Valgraziosa: l'olio extra-vergine di oliva. Sabato 27 e domenica 28 novembre torna infatti 'La festa dell'olio'. Incontri, tavole rotonde, visite guidate, passeggiate nella natura, degustazioni e il tradizionale mercatino di Natale tra banchi, musica e degustazioni. Insomma, tanto divertimento per godersi la bellezza del paesaggio e al contempo conoscere quella che è una tradizione antichissima del territorio.

Uno shopping un po' diverso, dove non contano le logiche monetarie a cui siamo abituati ma il piacere della ricerca e del 'riciclo'. In pratica è lo 'Swap Party!', che sbarca sabato 27 novembre alla Stazione Leopolda di Pisa. Come alternativa etica al BlackFriday, il principio di base è quello di scambiare (dall'inglese swap) oggetti senza moneta. Un baratto ma anche un'occasione per ridare nuova vita ai nostri oggetti, riducendo la possibilità che diventino rifiuti. Prevista anche la merenda a offerta libera con i prodotti del Chicco di Senape.

Tornano a Palazzo Blu le lezioni concerto di jazz. Domenica 28 novembre è in programma 'La Storia del Blues del Delta', un racconto del complesso e contraddittorio percorso della musica blues attraverso le storie dei famosi bluesman del Delta. Saranno con Francesco Martinelli il chitarrista Roberto Luti e la cantante Elisabetta Maulo. I due artisti si incamminano verso le origini del blues, riscoprendo i profumi e i suoni che portano a New Orleans, cullati dalle rive del Mississippi. Il repertorio va dalla meravigliosa Bessie Smith al grande e particolare Skip James, incontrando anche lo spiritual di Blind Willie Johnson.

Ironia, divertimento e glamour. In una parola: il Burlesque. Dopo il successo e i sold out di ottobre, sabato 27 e domenica 28 novembre andrà in scena, con numeri totalmente nuovi, uno spettacolo dedicato a questo brioso genere musicale nello spazio Balabiòtt a Pisa. Si esibiranno diverse artiste, che porteranno in città le atmosfere uniche del classico burlesque.

Dalle ambientazioni crepuscolari delle Saline di Volterra ai quartieri poveri e desolati di St. Louis. Ad unirli i ritmi blues, in una chiave ironica e sognante. Torna con il nuovo singolo 'Chuck si gira' il rocker toscano Borrkia, che il prossimo sabato, 27 novembre si esibirà dal vivo al Teatro Persio Flacco di Volterra. Così l'ex batterista-poliziotto della storica band 'Il Maniscalco Maldestro' si ritrova finalmente nella sua amata Volterra dopo mesi si stop forzato, che ha visto Stefano Toncelli, questo il vero nome di Borrkia, rimandare di alcuni mesi lo spettacolo.

Al Teatro Nuovo - Binario Vivo di Pisa si respira invece aria di Sardegna. Sabato 27 novembre saliranno infatti sul palco danzatori, musicisti e cantori dell’Associazione Culturale 'Murales' di Orgosolo. Doppio appuntamento con un workshop di danze sarde e, a seguire, un concerto per trasportare gli spettatori in un mondo arcaico e contemporaneo al tempo stesso,ricco di danze, canti e colori dei costumi tradizionali.

Ma questo è anche un weekend a portata di bambino. Tra le alternative, la possibilità di trascorrere un pomeriggio d'autunno tra storie e arte. Domenica 28 novembre torna l’appuntamento mensile per i bambini e le famiglie al Museo della Grafica a Pisa. Come moderni cantastorie e con l’aiuto di alcune carte speciali, i partecipanti inventeranno un originale racconto ispirandosi alle opere della mostra 'Lo scrigno svelato. Tesori d’arte dalle collezioni pisane'.

Altro appuntamento per i più piccoli al Teatro Nuovo - Binario Vivo con 'Azzurra Balena', in scena domenica 28 novembre. AzzurraBalena è una balena di cartapesta, creata con così tanto amore da avere un sogno: vivere il mare e i suoi abitanti. Un traguardo da raggiungere dopo un lungo viaggio nel mar Tirreno: un mare grande e accogliente, in grado di perdonare e di punire, di riscaldare e di riparare, capace di riservare sempre nuovi incontri e sorprese. Ma domenica 28 novembre arriva a La Città del Teatro anche lo spettacolo per bambini ECILA | ALICE A ROVESCIO, liberamente ispirato a 'Alice nel paese delle meraviglie' di Lewis Carroll. Una storia in cui Alice finisce in una dimensione altra per caso. Ma, si sa, il caso non esiste. Forse voleva cercare una sua strada, un suo modo di procedere, di piazzarsi nel mondo. E per piazzarsi bisogna spiazzarsi. Così Alice si spiazza, forse cade o forse vola, forse attraversa lo specchio. Entra in un altro mondo. E qui incontra strane creature, personaggi anormali che le propongono nuove visioni di tempi e di relazione.

