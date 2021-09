Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend del 4 e 5 settembre

Il primo fine settimana di settembre è ormai arrivato, portandosi con sé la fine (quasi) della stagione estiva. E il mese comincia a tutta musica con diversi concerti in programma: dal rock di Gianna Nannini alle sperimentazioni di Giancane fino alle antiche note di musiche ormai secolari. A questo repertorio si aggiungono poi gli altri eventi in programma sabato 4 e domenica 5 agosto tra cinema all'aperto, mostre fotografiche, mercatini, appuntamenti tradizionali e visite guidate interattive. Senza dimenticare i più piccoli. Ecco qualche consiglio.

A Pisa, nella splendida cornice di Piazza dei Cavalieri, è attesa un'ospite speciale per il Summer Knights 2021: la mitica Gianna Nannini, tra le cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. Sarà infatti il suo tour estivo, 'Piano forte e Gianna Nannini– La Differenza', a far scatenare il pubblico la sera del 4 settembre. Protagonista l'ultimo album della cantante, 'La differenza', uscito il 15 novembre 2019, che vedrà la Nannini accompagnata sul palco da un pianista e impegnata in una versione inedita con formazione piano e voce.

Al Giardino Scotto, per la rassegna 'Fuori Teatro', è tutto pronto per accogliere il senso dell'umorismo e la vocazione folk’n’roll e country-neomelodica tipici di Giancane. Componente del celebre gruppo romano 'Il Muro del Canto', con oltre 150 date di presentazione in tutta Italia (compresi diversi sold out), il cantautore presenta il suo nuovo album, 'Ansia e Disagio'. Giancane inaugura così una nuova stagione compositiva, inventando una nuova grammatica cantautorale di chiara provocazione e vocazione popolare, adatta a qualsiasi età. A seguire Open act, Ico e i casi umani e Stopmakingsensible dj set per una serata piena di ritmo. Appuntamento quindi a sabato 4 settembre.

Sei concerti disseminati tra Pisa, Calcinaia e Vicopisano. Con una protagonista assoluta: la musica antica. Torna infatti il 'Festival Toscano di Musica Antica' e lo fa con una 26ª edizione davvero speciale. Brani inediti da poco riscoperti, suoni antichi e melodie di epoca rinascimentale e medievale, una serata dedicata a Josquin Desprez nel cinquecentenario della morte (27 agosto 1521). E tanto altro ancora. Un'occasione, quella da venerdì 3 a domenica 5 settembre, per lasciarsi trascinare indietro nel tempo sulle note di musiche che fanno parte del nostro passato.

Per gli amanti del cinema non c'è niente di meglio che godersi un bel film all'aperto, in una fresca serata estiva. La buona notizia è che prosegue anche a settembre il cinema al Parco delle Concette di Pisa, arena estiva nel cuore della città (con ingresso da Piazza San Silvestro - Piazza Serantini), che propone ogni sera una selezione di film che vanno dai grandi successi della stagione alle novità, dal cinema di qualità al cinema per famiglie. Sabato 4 settembre è in programma 'La felicità degli altri' di Daniel Cohen e con Vincent Cassel. Domenica 5 settembre invece sarà proiettato il film 'Occhi Blu' di Michela Cescon e con Valeria Golino.

Questo weekend è anche l'occasione per fare un giro tra i mercatini dell'antiquariato. A San Giuliano Terme, in occasione del Settembre Sangiulianese, domenica 5 settembre in centro sono attesi ben 90 espositori con stands di oggetti di antiquariato, hobbismo e artigianato. A San Miniato, invece, è previsto un doppio appuntamento coi mercatini dell’antiquariato e del collezionismo sabato 4 e domenica 5 settembre in occasione della 'Festa dell'Aia'. Sarà quindi possibile girare tra le bancarelle con mobilio, oggettistica, libri, collezionismo, curiosità, opere d'ingegno, découpage e molto altro. Il tutto si concluderà il 5 settembre coi classici appuntamenti del Palio di San Regolo (la corsa coi sacchi), della battitura del grano 'alla vecchia maniera' e della rievocazione dell’arrivo degli Alleati coi loro mezzi d’epoca.

Quattro fotografi/e presentano altrettanti temi, tutti diversi tra loro, nella cornice del giardino de La Nunziatina. Questo weekend si tiene infatti la 'Lumen Week', un evento organizzato dall’associazione per la promozione del fotogiornalismo 'Lumen'. Così, oltre a passare una serata in compagnia godendosi un buon cocktail, si potranno ammirare fotografie e reportage che trattano temi di stretta attualità: dalla pandemia ai migranti, dalla realtà nascosta al G8 di Genova.

Numeri di giocoleria e di equilibrismo alternati a gags di improbabile contorsionismo. Per la gioia dei più piccoli, domenica 5 settembre a Calci, al teatrino degli Ulivi, è in arrivo lo spettacolo "Super, super, super!", che racconta la storia di due supereroi alquanto goffi agli occhi di tutti, ma assolutamente convinti del contrario.