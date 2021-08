Cosa fare in questo weekend di agosto? Gli eventi a Pisa e provincia

Il teatro senza tempo di Puccini. La bellezza del Giardino Sonoro unita ai ritmi evocativi dello Swing e della nostra musica popolare anni Quaranta, a ricordare un tempo bellico che sembra lontano. E poi tanta altra musica: da quella popolare al rock classico melodico, con la rivisitazione di band come i Pink Floyd o gli Aerosmith. Sono solo alcuni degli eventi che la provincia pisana offre in questo assolato weekend di inizio agosto.

Ecco qualche consiglio:

Il Teatro Verdi riparte e lo fa con un'opera senza tempo: la 'Tosca' di Giacomo Puccini, che verrà rappresentata al Giardino Scotto (Fortezza San Gallo) sabato 7 e domenica 8 agosto. Un progetto rinnovato di forte impatto artistico ed estetico, che si avvarrà in modo importante delle nuove tecnologie digitali, cinematografiche e di realtà aumentata, per trasformare le storiche mura in un luogo onirico di grande potenza espressiva ed evocativa. Il tutto con un cast giovane e di grande qualità, capace di ridare vita all'opera pucciniana e, in generale, al teatro stesso, tra i settori più colpiti dalla pandemia.

Le note dello Swing per raccontare un'epoca. Un tempo in cui le difficoltà e le sofferenze legate alla guerra si intrecciano alla voglia di vivere, che resiste nonostante tutto. E alla fine si compie un vero e proprio viaggio nella memoria della nostra popular music degli anni Quaranta. È questo il tema del concerto de La Swingheria 'Ho un sassolino nella scarpa', che andrà in scena sabato 7 agosto al Giardino Sonoro di Ghizzano (Peccioli). L’armonia è quella degli accordi jazz e del ritmo swing che, nonostante la guerra, faceva ballare persone di tutte le età, proponendo insperati momenti di leggerezza e l’immagine tangibile di una felicità che, prima o poi, sarebbe tornata. Oltre allo spettacolo, nella splendida cornice del Giardino saranno presenti anche due installazioni artistiche. E per concludere, una degustazione dei prodottti del territorio.

A Montecastelli sabato 7 e domenica 8 agosto saranno due giorni all'insegna della buona musica. Tanti gli artisti e le band che si alterneranno sul palco per il 'Musica Popolare Fest', nel pieno rispetto delle regole anti-Covid: dagli artisti legati all’etichetta La Rue Music Records e che gravitano attorno a La Tana del Bianconiglio Recording Studio (Nicola Baronti, Linda Linz, Lazzaro, Elemento umano e Toru, con chiusura affidata a Vich e Piro stregone DJ) fino alla Jug Band dalle Colline Metallifere, cui seguiranno le esibizioni della Scacciacagne Crew e a chiudere un concerto di tributo alla Bandabardò con i 'Somari del Trossa', una formazione di musicisti della zona. Insomma, un tuffo nella musica e anche nell'atomosfera di questo borgo toscano.

Domenica 8 è un gruppo tutto pisano a calcare il palco di Piazza delle Baleari (Marina di Pisa) per la rassegna 'Marenia 2021'. Si tratta della 'Night Fishers band', in concerto con la partecipazione del sassofonista britannico Andrew Kinsman. Spazio quindi al rock classico melodico, del periodo che va dal 1965 al 1990 grazie al repertorio di cover e reinterpretazioni dei grandi del passato: Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Jethro Tull, Procol Harum, Eric Clapton, Bob Dylan, Santana, Aerosmith, Anouk, Skunk Anansie, Tina Turner, P.F.M., Le Orme e così via. Con l'obiettivo di riproporre anche le sonorità del tempo, per far rivivere le sensazioni e l'atmosfera tipiche dell'epoca.

