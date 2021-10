Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend del 9 e 10 ottobre

L'autunno continua e così le possibilità per trascorrere al meglio il weekend tra birre artigianali, tartufi, festival tecnologici, gite in battello o a piedi e visite al museo. Ecco qualche consiglio

In questo fine settimana è il futuro, tra androidi bambini e app per meditare in 3D, a irrompere nelle strade di Pisa con l'arrivo dell'Internet Festival. Ma gli amanti del buon cibo non saranno dimenticati: dalle birre artigianali con l'apprezzatissima 'Beeriver' al tartufo celebrato a Forcoli. Fino alle escursioni in battello o a piedi, immersi tra le dolci colline pisane e i colori autunnali. E, per i più piccoli, la possibilità di trasformarsi in investigatori e scoprire tante curiosità.

Mettiamo dieci birrifici che presenteranno una selezione di alta qualità della produzione brassicola italiana. Aggiungiamoci poi i vintage food truck e, per finire, una colonna sonora blues. Alla Stazione Leopolda di Pisa torna, per la sua decima edizione, 'Beeriver', la rassegna perfetta per gli amanti di questa bevanda. Ma non è tutto. Oltre alla possibilità di assaggiare birre dalla Toscana, Lombardia, Veneto e Liguria, si potrà anche partecipare a delle degustazioni guidate delle birre artigianali. Insomma, cosa volere di più? L'appuntamento è da venerdì 9 a domenica 10 ottobre.

Il futuro 'Phigital', fisico e digitale insieme, arriva a Pisa ed 'esplode' nelle strade, piazze e palazzi della città. Questo è infatti il weekend dell''Internet Festival 2021', manifestazione arrivata alla sua undicesima edizione e che indaga il web con decine di esperti internazionali, panel, laboratori, contest ed eventi culturali. Dall’androide bambino capace di gestire le emozioni alla smaterializzazione e moltiplicazione dell’identità in Rete, dal computer quantico più potente di sempre al nuovo concetto di memoria innescato dalla trasformazione digitale, fino alle app per meditare in 3D e al social bon ton. Senza dimenticare le installazioni artistiche, la street art e la sezione dedicata al libri. In tutto sono 10 le aree tematiche da 'esplorare', calandosi in un mondo quasi fantascientifico, in 12 location sparse per la città.

E intanto è tempo dei tartufi e a Forcoli, da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, giunge la trentacinquesima edizione della Mostra mercato del Tartufo e del Fungo Porcino. L'occasione per un pranzo o una cena a base di queste due specialità del territorio, ma anche per degustare e acquistare, insieme al profumatissimo tartufo bianco, gli altri prodotti di eccellenza del territorio, dai vini generosi al delicato olio extravergine di oliva.

Un pomeriggio autunnale immersi nelle dolci colline del territorio pisano. Direzione? La suggestiva Badia a Morrona, uno dei quattro complessi monastici fondati dai conti della Gherardesca. Questo il panorama di un'escursione di mezza giornata, sabato 9 ottobre, accessibile a tutti. Prevista anche la visita alla Badia e al giardino con annessa degustazione (facoltativa) alla fine del percorso.

In questo fine settimana si può optare anche per una bella gita in battello, godendosi così il fiume Arno. Anzi, a Pontedera sabato 9 e domenica 10 ottobre si chiude la navigazione sul fiume, e quindi sarà l'ultima occasione per salire a bordo, almeno per questa stagione. A Pisa l'appuntamento è per domenica 10 con un tour guidato lungo le rive dell'Arno. Un'occasione per scoprire le storie dei navicelli che solcavano le sue acque, di eroi dimenticati, vicende d’amore e di muggini saltati dalle reti dei pescatori.

Un Museo ricco di segreti e la possibilità di trasformarsi in investigatori per disvelare tutti gli indizi e conoscere le caratteristiche di alcuni dei più spettacolari esemplari presenti al Museo, il loro stato di conservazione e il loro habitat al fine di salvaguardarne la biodiversità. In occasione della Giornata nazionale delle famiglie al Museo, domenica 10 ottobre il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa propone un gioco dedicato ai più piccoli.

Qui per conoscere tutti gli eventi in programma