Cosa fare nel weekend del grande match Qualche consiglio per sabato 28 e domenica 29 maggio

Domenica 29 maggio non si discute. L'appuntamento è uno solo: quello allo stadio o di fronte a uno schermo per guardare Pisa-Monza, l'ultima occasione per provare ad arrivare in serie A. Ma il weekend è lungo e tra ciliegie, escursioni, enogastronomia e appuntamenti culturali non mancano i modi per passare il tempo in attesa del big match.

Sabato 28 e domenica 29 maggio la protagonista del weekend è la ciliegia di Lari con la 64esima Sagra dedicata alla star del borgo in provincia di Pisa. Ma non è finita qui, perché in programma ci sono anche spettacoli, mostre, esibizioni, show cooking e il mercatino. Senza dimenticare ovviamente gli stand grastronimici.

Per rimanere in tema cibo, lo Street Food arriva anche alla Casa culturale Sombrero di San Miniato con un intero fine settimana di gusto, musica e divertimento. Presenti i migliori food truck provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare tutti i gusti con i loro colorati furgoni e un'ampia offerta di cibo e bevande. In più ogni sera si potrà passare in compagnia di musica e show con artisti e gruppi conosciuti a livello nazionale. Insomma, un vero e proprio festival, a ingresso gratuito, dove ogni serata sarà animata da dj set e con uno speciale mercatino.

Una camminata attraverso monti aspri e rocciosi di origine vulcanica, in un luogo che è stato teatro di numerose battaglie sin dal Medioevo, e che secoli dopo ha ospitato la resistenza partigiana durante la Seconda grande guerra. Domenica 29 maggio è in programma un'escursione all'insegna della storia e di luoghi 'insoliti' della Valdera.

Laboratori, sport e inclusione sociale. A Calci si terrà il primo evento dell’iniziativa 'Diversamente insieme: spazi di inclusione - sport e arte per tutt@'. Un programma in due giornate che vedrà protagonisti bambini/e e ragazzi/e con uno sguardo particolare alle persone con bisogni speciali. Sabato 28 maggio si va dal laboratorio musicale a quello di judo (seguito da un buon aperitivo), mentre il prossimo appuntamento si terrà a giugno.

Buon vino e bellissimi paesaggi. Domenica 29 maggio si parte con un percorso di trekking nella zona di Montecatini Val di Cecina attraverso antichi tracciati ricchi di storia e tradizione. Il tutto accompagnato dalla visita alle cantine dell' Azienda Tenuta Aione, Toscana Italien e Fattoria Sorbaiano.

È tempo di 'Ponte di Parole', il festival letterario diffuso che allieta Pontedera anche durante il weekend (sabato 28 e domenica 29 maggio). Un evento che arriva in tutta la città e nelle frazioni, coinvolgendo librerie, associazioni, circoli, realtà culturali del territorio. Una biblioteca a cielo aperto che sarà anche in parchi e giardini. E ogni evento ha una sua parola.

Sabato 28 maggio appuntamento con l'edizione 2022 di 'Mura Sottosopra', un viaggio urbano sotto e sopra l'antica cinta medievale per scoprirne i segreti, comprenderne meglio la funzione originaria e conoscere come si è evoluto nei secoli il contesto urbanistico cittadino. Un'escursione 'al contrario', seguendo le tracce che la Storia ha lasciato lungo le antiche porte cittadine.

Sabato 28 maggio torna l’appuntamento mensile per i bambini e le famiglie al Museo della Grafica di Pisa. Questa volta ad accogliere i più piccoli è un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta delle vite avventurose di grandi personaggi come Dante e Napoleone.

