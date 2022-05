Festa della mamma: cosa fare nel weekend a Pisa e provincia Qualche idea su cosa fare sabato 7 e domenica 8 maggio

Un weekend ricco di eventi quello che cade in occasione della Festa della Mamma. Per tutti, dai più grandi ai più piccoli. Teatro, fiere, concerti, borghi medievali, ma anche tanto buon cibo e le migliori birre artigianali. Senza dimenticare Lego e supereroi, fino ad una vera e propria 'invasione' di giochi e attività per bambini.

A Pisa città si parte intanto dal cibo con un fine settimana all'insegna del gusto. Torna infatti il 'Pisa Street Fest', l'attesissimo appuntamento che unisce musica e cibo di strada di qualità, con specialità della cucina italiana e piatti internazionali. Tra le pietanze preparate dai migliori chef on the road piatti toscani, abruzzesi, romagnoli e siciliani, oltre a bontà della cucina indiana, thailandese, texana, valenciana, argentina e specialità senza glutine. Il tutto accompagnato da birre artigiali, musica e una cornice particolarmente suggestiva: le sponde dell'Arno. L'appuntamento è da venerdì 6 fino a domenica 8 maggio.

All'interno si trovano birre artigianali provenienti da tutto lo Stivale. Fuori, per chi si sente affamato tra un assaggio e l'altro, diversi vintage food truck che vanno dall'Italia all'India. Insomma, è tornato uno degli eventi più attesi e amati a Pisa: il BeeRiver, che animerà la Stazione Leopolda da venerdì 6 a domenica 8 maggio. A fare da colonna sonora la musica blues grazie ai concerti offerti dalla sezione musicale della Leopolda BluesRiver Festival. E, per chi vuole, c'è anche la possibilità di iscriversi ai laboratori guidati con degustazione delle birre in esposizione e abbinamenti.

Una bella visita guidata per scoprire i numerosi 'visitatori', non umani, delle Mura di Pisa. Lucertole e usignoli, faine, donnole e persino volpi. L'antica cinta muraria della città in primavera si anima e diventa un vero e proprio corridoio ecologico in centro, percorso da piccoli animali che qui trovano un habitat ideale per attraversare la città. Come si è scoperto? Grazie alle immagini esclusive in notturna. Questo e molto altro ancora con la visita '4 stagioni sulle Mura di Pisa - Primavera', domenica 8 maggio. Posti limitati, si consiglia la prenotazione.

Sabato 7 maggio arriva 'Pontedera Kids', il format tutto giochi e divertimento giunto alla sua quarta edizione. Una intera giornata di attività e colori tra giochi di abilità e gonfiabili, mascotte dei cartoni e il teatrino, maghi e favole, truccabimbi e fumetti. Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta. In più un grazioso mercatino animerà le vie del centro di Pontedera. E, per concludere, è prevista una sorpresa per tutti i bambini.

Dopo due anni di interruzione forzata, quest’anno torna finalmente Bimbimbici, la tradizionale biciclettata di Fiab Pisa per i bambini dai 5 agli 11 anni. Appuntamento nel centro di Pisa domenica 8 maggio con una mattinata divertente percorrendo festosamente le strade in sella alla propria bici. Due i possibili itinerari: uno di 8 km, un altro ridotto per i meno esperti. Previste anche attività ludiche per i bambini.

Samurai, le navi di Star Wars e tanto altro ancora, con laboratori per bambini e concorsi per under 14. Ci sono anche i mattoncini Lego all'EGOcon, festival del fumetto, cosplay e comics&games ospitato sabato 7 e domenica 8 maggio al Parco della Pace di Pontasserchio. Due intense giornate per gli amanti del genere e non solo, con tanti eventi culturali, concerti e altro ancora negli oltre 3mila mq 'ricoperti' di stand.

Le stradine del borgo medievale, la Chiesa di S.Leonardo e Santa Maria Assunta. E ovviamente il Castello dei Vicari, sede di antiche prigioni, ricco di arte e leggende e dalle cui mura si può godere di un bellissimo paesaggio sulla campagna toscana. Sabato 7 maggio è in programma una visita guidata al borgo di Lari. Tra le tappe anche il pastificio Martelli, bottega di antichi artigiani, dove è possibile assistere alla trafilatura al bronzo della pasta che la rende unica e famosa in tutto il mondo.

Sul palco le lancette tornano indietro. È il 1978 e tutta l'Italia è attonita davanti alla televisione ad ascoltare la notizia del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Ma c'è un'altra notizia: un ragazzo di Cinisi che a un certo punto salta in aria sui binari del treno Palermo-Trapani. Da qui nasce lo spettacolo-omaggio a Peppino Impastato 'La mafia è una montagna di merda’, in scena al Teatro Nuovo-Binario Vivo sabato 7 maggio, alla vigilia dell'anniversario della sua morte.

Una cornice suggestiva, la Basilica di San Pietro a Grado, per il concerto di musica classica organizzato dalla Port Authority (ex Navicelli) per festeggiare i 40 anni della società, regalando una serata di emozioni ai cittadini. Tra le antiche mura risuoneranno alcuni tra i capolavori più conosciuti della musica classica, da Mozart a Ludwig van Beethoven. Ad esibirsi I Bei Legami, ensemble cameristico dedicato alla promozione dei capolavori dell’Arte musicale.

Qui per conoscere tutti gli eventi in programma.