Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi per 8 e 9 maggio

Il fine settimana 8-9 maggio, dal punto di vista delle iniziative, risente ancora molto delle difficoltà legate al Coronavirus. Dopo tante proposte online, con la Toscana in zona gialla e le disposizioni sulle riaperture del Ministero della Salute, tornano a vedersi in particolare iniziative all'aperto, insieme a quelle legate a spazi che consentono di evitare assembramenti, come i musei. Ecco quindi alcune possiiblità per Pisa e Provincia.

Il noto attore sarà in scena al Teatro Era di Pontedera con il monologo 'Giocando con Orlando - Assolo', domenica e lunedì. Il capolavoro della letteratura sarà rivisto con grande ironia.

Così come molti musei, anche il camminamento in quota è riaperto. Si può tornare a godere della vista della città dall'alto, una prospettiva nuova e sempre piacevole.

Varie opzioni disponibili per questo fine settimana, dal Parco San Rossore ai musei dell'Opera del Duomo e delle Antiche Navi.

A Pisa in mostra le tele monumentali di Roberto Braida.

Fra le altre esposizioni sono attive 'I Love Lego' e 'Rosso 2021' al Teatro Persio Flacco di Volterra.