Gli eventi del weekend a Pisa e Provincia

Tante escursioni e visite guidate per il fine settimana del 22 e 23 maggio

La ripartenza post Covid per gli eventi prosegue, a seguito della riduzione delle restrizioni ed i primi appuntamenti in presenza. Sono numerose le escursioni e le visite guidate di monumenti, con alcune proposte culturali. Ecco una selezione per i prossimi 22 e 23 maggio.

Da segnalare per domenica 23 la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane: in provincia di Pisa sono 9 le strutture che saranno visitabili, con anche una che apre le sue porte per la prima volta.

Concerto del trio di musica da camera noto a livello internazionale, con classici noti e meno noti suonati anche con strumenti antichi.

Visita al paese abbandonato fra le colline pisane, con la sua storia e aneddoti particolari.

Analisi introspettiva e scenografica sui sentimenti e le loro derive più oscure, al Teatro Nuovo di Pisa.

Alla scoperta della Pisa romana, passeggiata sulla storia della città per capirne le origini.

Ripartono le visite in presenza anche fra questi monumenti pisani in centro città, per conoscerne arte e storia.