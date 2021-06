Dubbi su cosa fare a Pisa nel weekend? Ecco le iniziative da non perdere

Finalmente un'altra settimana di lavoro è finita. E per chi deve aspettare ancora un po' prima di vedere sdraio e ombrellone, per fortuna a Pisa e provincia non mancano le occasioni per trascorrere al meglio il weekend in arrivo. Si può scegliere tra appuntamenti culturali, visite agli iconici borghi toscani, auto e battelli.

Ecco quindi qualche consiglio su cosa fare questo fine settimana a Pisa e dintorni:

Prosegue il ricco cartellone di eventi del 'Pisa Scotto Festival'. Questo fine settimana la splendida cornice verde del Giardino Scotto ospiterà, sabato 12 giugno, Alessandro Sallusti e Luca Palamara, che presentano il libro 'Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italian' (Rizzoli). Domenica 13 giugno spazio allo sport con il presidente del PISA Sc Giuseppe Corrado e l’ex Medaglia d’oro e consigliere nazionale Coni, Salvatore Sanzo, mentre venerdì sera sarà la musica a farla da padrone con 'Andy E Sophy. Un jukebox d’amore!', una storia d'amore al ritrmo di musica.

Per rimanere in città, ma al contempo essere trasportati in un "altrove", c'è invece la gità in battello lungo il fiume Arno. Un'occasione per guardare il centro storico di Pisa da una prospettiva inedita per poi, lungo verdi sponde, arrivare fino alla foce del fiume. Un fiume che parla dei navicelli che solcavano le sue acque, di eroi dimenticati, storie d’amore e di muggini saltati dalle reti dei pescatori. L'appuntamento è per sabato 12 giugno.

Chi invece vuole staccare completamente e immergersi nella natura, può approfitttare dell'escursione alla cosiddetta Torre 'segata', sul lato del Serchio opposto a quello della Rocca di Ripafratta. Una domenica mattina circondati dalle colline vecchianesi e dalle tracce della storia.

Un'occasione unica per scoprire storie e segreti di Volterra: un'escursione cittadina tra i padiglioni, oggi inultizzati, dell'ex manicomio cittadino (il più grande in Italia) e tra le strade ricche di arte della città. La Cattedrale, il Palazzo dei Priori, il Teatro Romano o l’Acropoli Etrusca: ce ne è per tutti i gusti per chi vuole trascorrere una giornata (domenica 13 giugno) all'aria aperta tra arte e cultura.

E per gli appassionati di auto (ma non solo), ecco una "carovana" di rombanti Porsche in arrivo a Chianni domenica 13 giugno per il GT TOUR 'Terre di Toscana'. A completare il tutto le dolci colline della campagna toscana e il castello medievale, cornice ideale per ammirare auto provenienti da tutta Italia.