Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 27 e 28 aprile

Un weekend ancora all'insegna di manifestazioni, con l'Agrifiera che prosegue con una proposta di iniziative adatta a grandi e piccoli e i motori ancora protagonisti a Expo Pontedera. Non mancano i mercatini, stavolta a Marina di Pisa, e le proposte di visite guidate, tra cui la possibilità di scoprire Pisa in battello. Spazio anche a iniziative culturali con il debutto di un festival letterario a Ponsacco e la proiezione di un film da cui partire per ampliare la prospettiva su una guerra dei nostri giorni. Infine, per chi ha solo voglia di rilassarsi, ottima l'iniziativa di Bagni di Pisa. Vediamo tutto nel dettaglio.

È ormai entrata nel vivo la 114esima edizione dell'Agrifiera, con eventi culturali e laboratori per bambini e adulti oltre che la nutrita presenza di espositori del settore agricolo. Fino al 28 aprile e per il 1°maggio, sarà disponibile il servizio navetta da Pisa e da San Giuliano Terme per raggiungerla senza preoccuparsi del parcheggio in loco. La fiera includerà la presenza di istituti agrari e alberghieri locali. Saranno presenti stand enogastronomici, associazioni e un concorso per la torta co' bischeri. Novità di quest'anno includono un gelato ispirato alla torta locale e un'area picnic. E ancora, si potranno vedere una mostra delle carrozze e degli attrezzi agricoli, l'area Arboricoltura e Agrilegna, e sabato 27 aprile il Pentathlon del boscaiolo. Sarà anche organizzata una giornata per le persone anziane e un'area tree climbing con corsi e laboratori. Domenica 28 i residenti del Comune di San Giuliano Terme potranno entrare gratuitamente, previa esibizione di un documento valido che attesta la residenza.

Sabato 27 e domenica 28 aprile, Ponsacco diventa la capitale della letteratura indipendente con 'Un sacco di libri' presso Villa Elisa. Dieci case editrici porteranno al pubblico le loro ultime uscite, mentre autori locali parleranno dei loro lavori in un ricco calendario di presentazioni. L'evento, promosso dall'assessorato alla cultura di Ponsacco e dalla Fondazione Pontedera per la Cultura, include anche un concorso per le scuole e una premiazione al Teatro Odeon di Ponsacco. Il programma offre presentazioni, laboratori per ragazzi e letture per tutte le età. Spazio anche a rassegne di autori locali, premiazioni e proiezioni di documentari sulla storia e l'eccellenza di Ponsacco.

Dopo l'euforia per la Vespa, Pontedera accoglie un'altra iniziativa a tema motori. Si tratta dell'Expo Motori, fino a domenica 28 aprile – compresa – nell'area esterna al Cineplex. La 17esima edizione promette giorni di adrenalina e divertimento durante i quali, oltre alla vasta esposizione commerciale, i visitatori potranno ammirare moto trasformate da preparatori italiani, auto e moto d'epoca, e spettacoli con stuntman famosi. Tra gli ospiti ci saranno Vanni Oddera e il Team Daboot freestyle motocross, acrobazie in auto con il Team Didi Bizzarro, e spettacoli di drift con il taxi Drift. L'evento offrirà anche una varietà di prodotti esposti, dai veicoli alle t-shirt e all'abbigliamento moto. Ogni sera sarà animata da concerti dal vivo, mentre i moto club toscani garantiranno un'atmosfera accogliente per tutti i partecipanti.

Sabato 27 aprile si terrà l'ultimo di una serie di appuntamenti serali ai Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa: il connubio perfetto tra svago, relax e scoperta di un luogo storico affascinante ed elegante, scelto nel 1743 dal Granduca di Toscana come residenza estiva. Il programma comprende un aperitivo con degustazione di prodotti locali e finger-food toscani, frutta fresca e piccoli dessert, con opzioni senza glutine disponibili. Gli ospiti avranno accesso alle piscine termali interne ed esterne, con idromassaggi, e riceveranno un kit termale completo. La serata sarà accompagnata da lounge music, e un'area relax sarà allestita nella piscina esterna coperta.

Il Circolo Arci 'Il Fortino' di Marina di Pisa domenica 28 aprile aprirà le porte a un'iniziativa a ingresso libero dedicata al riuso e alla beneficenza. Il mercatino del Fortino sarà un'opportunità per scambiare, vendere o donare abiti e accessori in vista del cambio dell'armadio primaverile. Durante l'evento saranno raccolte shopping bag, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza per aiutare la popolazione palestinese. Sarà anche possibile consegnare abiti rovinati da smaltire. Il mercatino sarà accompagnato da buona musica, street food e un'atmosfera festosa. L'evento mira a combattere gli sprechi tessili e l'impatto ambientale del fast fashion.

Un suggestivo viaggio in battello lungo il fiume, partendo da Scalo Roncioni fino alla sua foce a Bocca d’Arno, ricco di storie antiche e pittoreschi racconti di navicelli che solcavano le acque del fiume, eroi dimenticati e racconti di amore, oltre ai muggini che sfuggivano alle reti dei pescatori. L'itinerario, che sarà percorso domenica 28 aprile, include una visita guidata, il giro in battello e un aperitivo.

Sabato 27 aprile, presso il Circolo ARCI Balalaika di Pisa, una giornata per comprendere uno spaccato di attualità con la proiezione del film 'Il Testimone', seguito da un dibattito moderato da Alessandro Luzzi dell'Associazione Bolgan Studi e Salute. Il dibattito vedrà la partecipazione di Vincenzo Lorusso, Oleg Akimov, Enrico Fiorini, Tatiana Santi e Marco Santero. Saranno affrontati gli eventi attuali nelle repubbliche di Donbass, Lugansk e Donetsk, con approfondimenti storici e attuali tramite il docu-film. Testimonianze personali, esperienze dirette e analisi delle implicazioni economiche del conflitto saranno fulcro della discussione.

