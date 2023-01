Weekend di Epifania, cosa fare a Pisa e provincia Arrivo della Befana, visite guidate e non solo: ecco qualche consiglio per il fine settimana

Sarà un weekend lungo, quello ormai alle porte. Venerdì 6 gennaio, infatti, ricorre l'Epifania, giorno che, secondo il detto, "tutte le feste porta via". Prima di tornare alla routine quotidiana, tuttavia, potremo regalarci altre due giornate di relax e spensieratezza. Vediamo qualche consiglio su come trascorrere il fine settimana.

Venerdì 6 gennaio, dopo quello dello scorso 26 dicembre, si terrà a Peccioli il secondo appuntamento dell'edizione 2022/2023 di 11Lune d'Inverno. Il pomeriggio del giorno di Epifania sarà allietato da spettacoli di strada, laboratori, attività ludico didattiche all'interno dei musei, un mercatino artigianale, letture, racconti e merende nelle varie attività commerciali, con artisti proveniente da tutto il mondo (Cile, Iraq, Canada, Giappone ecc.).

Venerdì 6 gennaio si terrà l'ultimo appuntamento con "Pisa Is Natale". A Marina di Pisa, largo Pontecorvo, dalle 15.30 si terrà l'evento "Arriva la Befana" con animazione per bambini.

A Vicopisano, in piazza Cavalca, il 6 gennaio arriverà la Befana a bordo di un fuoristrada, accompagnata dal Vicopisano Fuoristrada Club. Nell'occasione ci saranno calze, dolci e animazioni per tutti i bambini e bambine. La partecipazione all'evento è libera e gratuita.

Il 6 gennaio a San Romano, dalle 10 alle 19, ci sarà "Prima che arrivi l'Epifania (e tutte le feste porta via)" organizzata dall'associazione commercianti di San Romano insieme all'amministrazione comunale di Montopoli in Val d'Arno e a Confesercenti Toscana Nord, con mercatini, giochi, zucchero filato e bomboloni. A Castel del Bosco, nel pomeriggio dalle 14 in poi, l'appuntamento è invece con "Aspettando l'Epifania". Un evento organizzato dall'associazione La Ruzzola e dal Comune di Montopoli in Val d'Arno con giochi in piazza per bambini e bambine di ogni età. A seguire ci sarà la seconda rappresentazione del presepe vivente nei giardini della parrocchia di Castel del Bosco.

Una guida turistica autorizzata, venerdì 6 gennaio, vi accompagnerà alla scoperta di un museo unico al mondo: intere imbarcazioni di legno, miracolosamente, giunte fino a noi attraverso i secoli. Più che una visita, sarà un viaggio in un mondo rimasto sommerso per secoli e secoli. Tornare indietro nel passato, un salto al tempo in cui la città di Pisa era diversa da come siamo abituati a vederla oggi.

Sabato 7 gennaio si terrà una camminata di beneficenza che partirà da Palaia fino a giungere, tra colline e calanchi, al borgo fantasma di Toiano.

Domenica 8 gennaio visita guidata alla Certosa monumentale di Calci, al termine della quale sarà servito un aperitivo.

