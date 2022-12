Weekend dell'Immacolata: cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per il ponte, da giovedì 8 a domenica 11 dicembre

Ormai il momento che tutti gli amanti delle feste aspettavano è arrivato. Il Natale è ufficialmente alle porte e bussa con tantissimi eventi a tema: dai mercatini ai presepi, da eventi pensati per i più piccoli alle eccellenze enogastronomiche del territorio, senza dimenticare il teatro. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Da giovedì 8 dicembre torna la magia della 'Fabbrica di Natale': un vero e proprio villaggio natalizio è pronto ad accogliere grandi e piccoli agli Arsenali Repubblicani, dove i bambini potranno incontrare Santa Claus e consegnargli le loro letterine. E ancora potranno ammirare i folletti che preparano i giocattoli per Babbo Natale e realizzare con le proprie mani moltissime idee regalo, ma anche assistere a spettacoli di magia oltre che a teatrino dei burattini. Saranno presenti anche trucca-bimbi natalizi, oltre a laboratori artistici di legno, polistirolo, carta e altri materiali di riciclo.

Appuntamento giovedì 8 dicembre con la seconda edizione della Via dei Presepi a San Miniato. Saranno 28 in centro storico e altri quattro nel territorio comunale i presepi che le persone potranno apprezzare dall’otto dicembre fino alla fine delle feste natalizie, per l’Epifania. Ma ci saranno anche il mercatino del piccolo antiquariato e dell’artigianato, workshop, installazioni artistiche, video proiezioni, dj set e food experience.

Giovedì 8 dicembre, come da tradizione, riaprono al pubblico i Presepi storici animati Meucci nella splendida cornica della Certosa di Calci. Questi presepi furono pensati e realizzati intorno alla metà del secolo scorso dalle mani sapienti dei calcesani Alberto e Renzo Meucci con l’aiuto di validi collaboratori. Dopo il primo presepe, risalente al Natale del 1948, ne vennero costruiti altri che Renzo e Alberto portarono a Pisa, Livorno, Bologna, Verona, Milano, Torino, Parma, Ferrara, Roma e persino a Bogotà, in Colombia.

Anche Pisa da giovedì 8 dicembre scalda i motori e parte con la programmazione natalizia. Tante le iniziative: musica itinerante, spettacoli con canzoni natalizie e soprattutto l'accensione degli alberi di Natale cittadini.

Giochi e realizzazione di addobbi natalizi saranno le attività che Associazione I Cavalieri propone sabato 10 dicembre al Centro espositivo SMS a Pisa. Adatto ai bambini dai 4 anni in su, il pomeriggio riserverà piacevoli soprese anche per i genitori che accompagnano il loro figli. Il programma prevede divertenti giochi di abilità, quiz da risolvere, creazione di semplici decorazioni natalizie con materiali di riciclo, nastri, lana e brillantini, lettura di storie a tema.

Quest’anno la Festa dell’Amaretto santacrocese come da tradizione l’8 dicembre chiama a raccolta gli amarettai per un viaggio alla scoperta della tradizione dolciaria santacrocese. Testimonial d’eccezione Cristiano Tomei, chef stellato, e tantissime novità. Oltre alla mostra mercato dedicata all'amaretto, anche il mercatino di Natale e lo Slow Food Street, un’occasione per poter pranzare per le vie del centro storico con la praticità dello street food, ma in ottica tipicamente slow.

Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno domenica 11 dicembre va in scena un'esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione 'Il marito invisibile'. Le protagoniste di questa pièce surreale sono Maria Amelia Monti e Marina Massironi, la regia è di Edoardo Erba.

Per rimanere sempre in tema di teatro Stefano Massini porterà in anteprima al Teatro Era di Pontedera il 10 e l’11 dicembre il proprio spettacolo: 'L’interpretazione dei sogni', liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud. Massini è conosciuto dal grande pubblico per i suoi interventi raffinati e spiazzanti in televisione a Piazzapulita, e in altri programmi televisivi, come Ricomincio da Rai 3.

Una suggestiva cascata del sale vi aspetta, da venerdì 9 a domenica 11 dicembre, insieme al percorso espositivo che accompagnerà all'interno di un unico viaggio nel mondo del sale. O meglio, un viaggio nel patrimonio industriale italiano, e nell'eccellenza assoluta del sale certificato il più puro d'Italia: quello delle splendide Saline di Volterra.

