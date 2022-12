Weekend lungo di Natale: cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 dicembre

Natale finalmente è arrivato. E per chi troverà del tempo tra pranzi, cene, merende in famiglia e brindisi, ecco qualche consiglio su cosa fare a Pisa e provincia.

I giorni di festa possono essere un'occasione per ammirare i borghi del territorio, che in questo periodo ospitano tantissimi presepi di tutti i tipi. Ecco un percorso che tocca San Miniato, Calci, Vicopisano, Riparbella e tanto altro ancora.

Torna in presenza 11Lune d’Inverno a Peccioli. Lunedì 26 dicembre una lunga serie di appuntamenti dedicati e pensati per bambini e famiglie daranno il via alla nona edizione. Molte le iniziative organizzate. Il pomeriggio sarà allietato da spettacoli di strada, laboratori, attività ludico didattiche all’interno dei Musei, letture alla Biblioteca Comunale, un mercatino artigianale, letture, racconti e merende nelle varie attività commerciali. Con due sono importanti novità: Palazzo Senza Tempo ospiterà alcuni spettacoli e laboratori della rassegna, e la Passerella di Via Mazzini, con l’opera Endless Sunset di Patrick Tuttofuoco, diventerà palcoscenico per la prima volta di uno spettacolo di tessuti area e acrobazie.

Per Santo Stefano viene confermato il mercato del lunedì nonostante il giorno festivo: il 26 dicembre in Piazza XX Settembre a Castelfranco sarà infatti allestito un mercato straordinario, l’unico del Comprensorio del Cuoio. La giornata di mercato castelfranchese si svolgerà quindi come ogni lunedì, con i banchi dei più svariati generi: dal settore alimentare all’abbigliamento, dai casalinghi al giardinaggio e ai fiori. Un appuntamento atteso dai cittadini di Castelfranco e non solo, per fare le ultime compere in attesa del Capodanno.

Continuano anche gli appuntamenti natalizi offerti dalla città di Pisa. In piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo (dalle ore 16.00) arriva 'Babbo Natale in slitta', un'animazione itinerante per tutte le età nel pomeriggio di sabato 24 dicembre.

