Weekend lungo di Ognissanti: cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio sui principali eventi in programma da sabato 29 ottobre fino martedì 1 novembre

Finalmente sono arrivati i giorni più spaventosi dell'anno. Con l'aggiunta che il giorno di Ognissanti è anche un martedì. Ecco che allora è pronto un bel weekend lungo con tanti eventi da brivido. Per tutti, grandi e piccoli.

Una selezione tra gli appuntamenti da paura in giro per Pisa e provincia in programma per la notte di Halloween, lunedì 31 ottobre. Feste in cui ballare fino all'alba, cene con delitto, borghi infestati, vicoli del terrore. Insomma, tantissimi spettacoli per immergersi nella notte più buia di tutte.

Ma per chi vuole vivere un'atmosfera di Halloween in piena regola sono tante le possibilità. N elle principali piazze e strade di Pontedera sarà un fine settimana all'insegna del brivido e del divertimento con ' Halloween a Pontedera', il nuovissimo week-end degli orrori che va in scena sabato 29 e domenica 30 ottobre. Mercatini con zucche e pipistrelli, spettacolo di fuoco e di circo, giochi di legno e simulatori virtuali. E tanto altro ancora.

Una caccia al tesoro in cui cercare e scoprire gli indizi nel bosco per trovare il tesoro di Halloween. E poi una lezione per imparare a cucinare i dolcetti di Halloween. La maschera spaventosa è d'obbligo. È il giorno di Ognissanti, martedì 1 novembre, al Parco de Il Pineto a Marina di Pisa.

E Halloween è arrivato anche a Calci, al Centro Ippico La Cartuja, nel cuore della Valgraziosa. Lunedì 31 ottobre spazio alla festa in maschera con un programma da brividi: giro a cavallo, laboratori creativi, pentolaccia horror, 'scava la zucca' e dark room horror. Affrettatevi, le zucche sono già arrivate!

Chi invece non ama le atmosfere di Halloween non si deve preoccupare. Questo fine settimana offre comunque tante iniziative meno 'spaventose'. A partire dalla possibilità di visitare un luogo di solito chiuso al pubblico, e cioè le sale storiche del Palazzo Arcivescovile a Pisa. L'occasione è il restauro di tre opere conservate all'interno. Le visite sono gratuite e si svolgeranno sabato 29 ottobre.

Sabato 29 ottobre inizia anche la stagione del Teatro Nuovo di Pisa, a cura dell'Associazione Binario Vivo. Prima tappa al Teatro Olimpia di Vecchiano, con lo spettacolo 'Peergyntrip', tratto dall’opera dell’autore norvegese Herik Ibsen. Spaccone, ribelle, una 'simpatica canaglia', l’avventura di Peer è una favola, dove tempi, spazi e luoghi si sovrappongono in un’età e in un gioco temporale indefiniti.

Visto che il tempo sembra promettere bene, può essere una buona idea fare qualche escursione. Domenica 30 ottobre a Vicopisano è in programma una camminata tra le splendide olivete di località Ceppato e il Palazzetto fino all'azienda agricola Il Frantoio, con visita e degustazione dell'Olio Novo del Monte Pisano.

Un'altra tappa, domenica 30 ottobre, può essere il borgo abbandonato di Villa Saletta. Le colline attorno sono semplicemente perfette. Coperte di boschi stupendi e valli stupefacenti, sono dolci e piacevoli da percorrere a piedi. Si parte da Forcoli per immergersi subito in un bosco di cerri dall’atmosfera incantata. Dopo una breve salita i partecipanti raggiungeranno la prima strada sommitale che tra vigne e panorami porta fino ad un corto tratto di strada asfaltata che conduce a Villa Saletta.

Una giornata evento in ricordo di Antonio Tabucchi è quella che si svolgerà sabato 29 ottobre e che animerà tutto il borgo di Vecchiano. Con tanti eventi importanti, tra cui l'inaugurazione ufficiale del restauro della facciata esterna di Palazzo Tabucchi e della Passeggiata Tabucchi, che ripercorre le tappe di Antonio.

