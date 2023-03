Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 1 e 2 aprile Spettacoli teatrali, mostre, mercatini e la dodicesima edizione di Banchi di gusto: ecco qualche consiglio per il fine settimana

Un weekend ricco di appuntamenti per tutti i gusti, quello alle porte. Nel fine settimana sono infatti in programma spettacoli teatrali, mostre, mercatini e la dodicesima edizione di Banchi di gusto. Ecco qualche consiglio su come trascorrere le giornate del 1 e 2 aprile.

Sabato 1 e domenica 2 aprile Pisa sarà la capitale del gusto grazie alla dodicesima edizione di Banchi di Gusto, la kermesse a cura di CNA Pisa realizzata col patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Terre di Pisa, Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Toscana Sapori - Italian Food & Wine (inaugurazione sabato alle 11 in Logge di Banchi).

Sabato 1 aprile, alle 21.30, andrà in scena al Teatro Nuovo di Pisa 'Cavalleria Rusticana', l'opera di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. Con un format del tutto innovativo che fonde lirica e prosa in un connubio inedito ideato da Fuori Opera e Binario Vivo volto ad avvicinare il grande pubblico all'opera lirica.

Venerdì 31 marzo, alle 18, sarà inaugurata al Museo della Grafica la mostra 'I colori dell'anima. Giuseppe Viviani (1898-1965)', che si articola nelle seguenti sezioni: Ritratti; A Marina di Pisa; Negli anni '30, tra pittura e incisione; Gli anni '40: tra i grandi del '900; Gli anni '50: il successo, i premi, gli amici; I colori e i fiori dell'anima.

Sabato 1 e domenica 2 aprile torna a Volterra la mostra mercato del tartufo marzuolo, appuntamento giunto alla sua decima edizione che celebra i sapori del territorio in un fine settimana di gusto e divertimento pensato per tutta la famiglia. Cuore della manifestazione le Logge del Palazzo Pretorio di Piazza de' Priori, dove per due giorni (sabato dalle 15 alle 22, domenica dalle 10 alle 20) sarà possibile conoscere ed acquistare il meglio delle specialità del paniere locale – oltre al tartufo anche formaggi, olio, vino, birra, salumi, dolci - raccontate direttamente dai produttori. A questo si affiancherà lungo Via Gramsci "Rosa Etrusco - Mercatino della creatività femminile" (a cura dell’Associazione di promozione sociale "Pane di Luna"), con lavorazioni sul posto e racconti di come ogni espositrice ha attinto dai saperi femminili tradizionali per creare oggetti esteticamente attraenti.

La pugilistica "Galileo Galilei", anche quest'anno, si appresta a rendere omaggio al suo più grande pugile, campione d'Europa e icona della città di Pisa, Piero Del Papa. Insieme alla scuola di arti marziali "Kurosaki dojo", domenica 2 aprile al palazzetto dello sport di Pisa, verrà organizzata un'intera giornata di sport da combattimento. L'evento avrà inizio alle 16 con 10 incontri di pugilato, in cui saranno impegnati i 4 portacolori della società di casa.

Come ogni prima domenica del mese, torna il 2 aprile il mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato nel centro storico di San Miniato, organizzato da Fondazione San Miniato Promozione con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Dalle 9 alle 19 sarà possibile trovare oggetti di antiquariato, vintage, usati e di piccolo artigianato al mensile appuntamento in centro storico.

Anche questo fine settimana il Balabiott di Riglione si anima con spettacoli inediti e particolari. Sabato 1 aprile sarà la volta di 'Avanguardie', uno spettacolo dedicato a testi delle avanguardie futurista, post-futurista, surrealista, dadaista, fino al teatro dell'assurdo, con riferimenti di Jarry, Marinetti, Palazzeschi, Valentin, Ionesco e Beckett. Domenica 2, dopo i successi e i sold out dei mesi precedenti, torna invece il burlesque con una serata di numeri solistici e di gruppo, sorprendenti, ricchi ironia, eleganza e originalità.

Domenica 2 aprile, al Teatro Nuovo di Pisa per la rassegna di teatro bambini e ragazzi a cura di Binario Vivo, andrà in scena 'CraCrà Punk', spettacolo di Giorgio Brunello e con Marco Lucci per tutte le età con una storia ricca di immagini, che si snoda in maniera comica e inaspettata.

