Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 1 e 2 luglio

Concerti, escursioni, street food, festival e mercatini: sono numerosi gli eventi in programma nel weekend tra Pisa e provincia. Ecco qualche consiglio su cosa fare sabato 1 e domenica 2 luglio.

Fino al 2 luglio appuntamento con il World Fashion Kids Festival, kermesse che, per la prima volta, si svolgerà a Pisa. Saranno presenti delegazioni provenienti da 7 paesi che sono venute a sostenere il festival: Kenya, Armenia, Romania, Ucraina, Italia, Polonia, Georgia. I partecipanti potranno conoscere la cultura e i luoghi storici della città, incontrare i rappresentanti della moda italiana, partecipare al concorso per la foto più creativa sullo sfondo della Torre Pendente.

Per due giorni, sabato 1 e domenica 2 luglio, decine di tornei sportivi animeranno da mattina al tramonto la cittadella sportiva di via Chiarugi: calcio, green volley, hockey su prato, tennis, ultimate frisbee e l'inimitabile Daground nel palinsesto dell'edizione 2023. Al calar del sole, street-food, dj-set e vari artisti alimenteranno invece la voglia di divertimento e di spensieratezza delle centinaia di sportivi e non che annualmente partecipano all'evento, che quest'anno entra in doppia cifra. L'iniziativa, promossa dal Cus Pisa, è diventata un appuntamento fisso per gli amanti dello sport e della musica richiamando in città anche decine di società sportive provenienti da tutta la Toscana e non solo.

Doppio appuntamento muisicale al Giardino Scotto. Sabato 1 luglio, all'interno della rassegna organizzata dal Cinema Lumière e l'Associazione The Thing, si esibiranno Dente e Federico Dragogna, mentre domenica 2 sarà la volta di Giovanni Truppi.

Domenica 2 luglio, alle 17 alla Chiesa di Eliopoli, è prevista la partenza per un'escursione che guiderà i partecipanti alla scoperta della Selva Pisana, un lembo esteso di bosco che va da Livorno a Viareggio colonizzato da una variegata vegetazione tipica sia di luoghi caldi che di luoghi umidi. Dal bosco verrà poi raggiunto il mare per osservare da vicino gli ecosistemi dunali. L'escursione è gratuita in occasione della Festa dei Parchi.

Mercoledì 28 giugno si è aperto il Festival Toscano di Musica Antica Risonanze, che celebra con la musica e l'arte la bellezza della città. La rassegna, organizzata da Auser Musici con la direzione artistica di Carlo Ipata, fino al 2 luglio animerà la città con concerti e visite guidate.

Dopo il successo dello scorso anno, musica e gusto tornano protagonisti a Ponsacco con la seconda edizione del 'Ponsacco Street Festival Rock&Blues', la manifestazione che unisce musica live e cibo di strada di qualità. Appuntamento fino a sabato 1 luglio con l'iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il contributo e il patrocinio del Comune di Ponsacco, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, la collaborazione di CollEventi, Artwork Village e Blues in The Bag e il contributo di El'S Stars Parrucchieri.

Torna 'La Luna è Azzurra', il festival del teatro di figura che, con le sue baracche, occupa l'intero centro storico di San Miniato trasformandolo in un unico grande palcoscenico in grado di accogliere migliaia di spettatori. Per tre giorni, dal 30 giugno al 2 luglio, andranno in scena 26 spettacoli e 42 repliche complessive, in cinque eccezionali location: Piazza del Popolo, Loggiati di San Domenico, Piazza del Seminario, Piazza Duomo e Vicolo Carbonaio, oltre ad una serie di eventi itineranti per le vie del centro.

Sabato 1 luglio ritorna la Notte Bianca del vino, un evento annuale organizzato dal Comune di Terricciola dal 2008. Gli appassionati di vino avranno l'opportunità di degustare oltre 50 etichette locali selezionate. Queste saranno presentate direttamente dai produttori presso barriques sparse nell'antico borgo, o nelle aree degustazione allestite in collaborazione con F.I.S.A.R. e con la Strada Del Vino Delle Colline Pisane. Non saranno da meno le degustazioni di bollicine, distillati e gin tonic.

Domenica 2 luglio edizione balneare del mercatino Antiqua di San Giuliano Terme. Come da tradizione saranno presenti operatori dell'antiquariato, del collezionismo, dell'hobbismo e del riciclo. Tutti gli espositori saranno ospitati nel centro di San Giuliano da Via XX Settembre, Largo Shelley e Via Italia, Viale Boboli.

