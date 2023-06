Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 10 e 11 giugno Festival, rassegne enogastronomiche, visite guidate ed escursioni: gli appuntamenti da non perdere

Nuovo weekend ricco di appuntamenti quello alle porte. Tra festival, rassegne enogastronomiche, visite guidate ed escursioni sono numerosi gli eventi da non perdere a Pisa e provincia tra il 10 e l'11 giugno: ecco qualche suggerimento.

Si terrà da venerdì 9 a domenica 11 giugno la seconda edizione di "Giorni di Tuono", kermesse promossa da Fondazione Tuono Pettinato caratterizzata da eventi (tutti a ingresso libero) sparsi in diversi luoghi della città. Il programma di quest'anno andrà ad ampliare il novero degli ospiti e delle iniziative, conservando sempre l'indole "tuonesca", quello sguardo sornione e ironico per decodificare la realtà.

Storie in Movimento', evento unico nel suo genere che dà la possibilità di metterti nei panni degli altri e ascoltare le loro emozionanti storie, torna a Pisa dal 9 all'11 giugno nella sala Sammartino del Cinema Arsenale. L'evento si ispira all'Emphaty Museum di Londra e al detto anglosassone "prima di giudicare qualcuno prova a camminare per un miglio con le sue scarpe".

Domenica 11 giugno, a partire dalle 19, si terrà agli Arsenali Repubblicani la 2eesima edizione de 'I Pisani più schietti, manifestazione organizzata dalla FISAR di Pisa, delegazione storica dell’associazione nazionale di sommelier albergatori e ristoratori nata 51 anni fa proprio nella nostra città, e patrocinata del Comune di Pisa.

Sarà inaugurata sabato 10 giugno alle 18 negli spazi del GAMeC CentroArteModerna la mostra 'Pisa: Bellezza, Cultura, Storia e Tradizione', curata e ordinata da Massimiliano e che permetterà di scoprire le opere che numerosi autori hanno dedicato alla città.

Dal 9 all'11 giugno, torna a Pisa alle Officine Garibaldi per la sua quarta edizione il Vintage Kilo Sale Italy. Tantissimi articoli vintage in vendita al kilo per tutti e in tutte le taglie.

Sabato 10 giugno, organizzata dalla Proloco Pisa, si terrà la visita al tumulo del Principe Etrusco, monumento funerario datato intorno al VII secolo A.C. La visita inizierà alle 17.30, con ritrovo all'entrata di via San Jacopo. Al termine si terrà la presentazione del libro 'L'enigma etrusco dell'acqua e del vino' di Gianfranco Bacci e Rossana Cerergreen (edizioni Effigi) alla pasticceria 'Francesco e Valentina'.

Sabato 10 giugno, in occasione del 30esimo anniversario dell'apertura della discoteca che ha fatto ballare migliaia di giovani e contribuito a far conoscere Ponsacco in tutta Italia, il centro della città diventa teatro di una serata evento, capace di far vivere un salto indietro nel tempo proprio sulle note di alcuni dei dj protagonisti nelle magiche serate della Discoacropoli d'Italia.

Sabato 10 giugno, partendo dalla Villa Medicea di Coltano, escursione ad anello attraverso i boschi e le pinete circostanti, percorrendo viali alberati e sentieri che tagliano campi coltivati, in una zona dove l'uomo ha operato, nel corso dei secoli, radicali modifiche all'ambiente. Sarà esplorato l'ambiente nella suggestiva atmosfera notturna.

