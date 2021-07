Weekend estivo in città? Ecco qualche consiglio

Questo secondo fine settimana di luglio a Pisa si viaggerà lontano. Non solo nel tempo, ma anche nello spazio. Si potrà infatti andare al 1500, quando Pisa fu assediata dagli eserciti fiorentino e francese, dimostrando una grande caparbietà nel combattere per la propria indipendenza. Oppure, per chi preferisce la modernità, si propetta un sabato a 'stelle e strisce' in pieno stile americano. Ma non mancheranno nemmeno il buon cibo, con la bella stagione rigorosamente street food, e la musica, da godere nelle sere d'estate. Insomma, basta solo scegliere.

Ecco qualche consiglio:

Balestrieri, tiro con l'arco, musici, sbandieratori e un tipico accampamento medievale. La rievocazione storica in programma sabato 10 luglio al Parco delle Concette sarà un vero e proprio tuffo nel passato. Più precisamente si andrà al 1500, quando gli eserciti fiorentino e francese assediarono Pisa per riconquistarla. Furono 12 giorni di battaglia, dal 29 giugno fino al 10 luglio, a ridosso della cerchia muraria tra la Porta Calcesana e la Torre delle Piagge. Gli assedianti riuscirono pure ad aprire una breccia sulle mura (ancora oggi visibile), ma nonostante ciò i pisani riuscirono a ricacciarli dopo una serie di strenue lotte. Si rinnova così la manifestazione nell'anniversario dalla fine dell'assedio, 521 anni fa. Il programma si conclude con le visite guidate sulle Mura di Pisa , quando i 'Balestrieri di Porta San Marco', vestiti in costumi d’epoca, accompagneranno i visitatori nel racconto di quei giorni.

Il sabato sera a Calcinaia si veste 'a stelle e strisce': musica, rombanti moto Harley Davidson, auto americane e street food decisamente yankee. Il 10 luglio le strade centrali del paese si trasformeranno in una 'little America', tanto che l'invito è quello di vestirsi tutti a tema. E per l'occasione saranno presenti anche tutti i negozi. Una serata 'made in America' da non lasciarsi sfuggire.

Dal 9 all'11 luglio il viale delle Piagge a Pisa si anima con il Fest Food Festival. Un'occasione per assaggiare specialità nazionali e internazionali per tutti i gusti. Senza dimenticare ovviamente le bevande, dai cockail alle birre artigianali. Oltre all’area Food, si potrà ascoltare un po' di musica, curiosare tra i banchi del mercatino dell’artigianato oppure guardare tutti insieme la finale degli Europei dall'immancabile maxi schermo.

Proseguono anche i concerti del 'Pisa Jazz Festival 2021' con grandi nomi nazionali e internazionali. Il fascino della musica jazz riempirà il Giardino Scotto questo fine settimana. Sabato 10 luglio salirà sul palco MAT, il trio formato da Marcello Allulli, Ermanno Baron e Francesco Diodati con un concerto carico di tensione emotiva, in cui rapide sferzate noise si alternano a momenti lirici. Alle 22:00 sarà invece la volta di Roberto Ottaviano con il suo Eternal Love Quintet. Miglior Album Top Jazz 2020, e secondo posto come miglior artista e miglior gruppo nel referendum di Musica Jazz, attivo sulla scena Jazzistica Internazionale da circa trent’anni, Roberto Ottaviano ha suonato ed inciso con alcuni tra i più importanti musicisti americani ed europei a cavallo tra diverse generazioni. Domenica 11 luglio arriveranno invece Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura: un duo già ben rodato, quello fra il trombettista sardo e il bandoneonista marchigiano, ricco di 'aromi mediterranei'.

