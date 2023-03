Weekend, cosa fare a Pisa e provincia l'11 e 12 marzo Tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana tra mostre, spettacoli teatrali, escursioni e concerti

Un weekend ricco di appuntamenti, quello ormai alle porte. Tra mostre, spettacoli teatrali, escursioni e concerti non mancheranno gli eventi per tutti i gusti: ecco qualche suggerimento su come trascorrere il fine settimana dell'11 e 12 marzo a Pisa e provincia.

Venti fotografie per descrivere Pisa con uno sguardo nuovo e, per certi versi, irripetibile. Scatti d'autore che raccontano la città nelle prime settimane di lockdown del 2020. A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia da Covid-19, il Comune di Pisa ha voluto ricordare quei giorni con la mostra fotografica 'Pisa. La nuda bellezza', che si terrà fino al 24 marzo nell'atrio di Palazzo Gambacorti.

Sabato 11 marzo, al Circolo Il Fortino, è in programma a un'intera giornata dedicata al grande Paese asiatico. Si parte alle 16,30 con i laboratori di Mehandi (tatuaggi temporanei con henné) e la degustazione di tè ayurvedico; si prosegue alle 18 con il laboratorio di danza tradizionale indiana Kathak. Alle 20 sarà servita una cena tradizionale indiana (18 euro, vino o bevanda inclusa) e per finire balli e giochi.

Sabato 11 marzo, alle 11 in Logge dei Banchi, si terrà l'inaugurazione della mostra "Cartoline dal Futuro. Nuovi cantieri per la città che cambia", organizzata dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo. La mostra illustra le principali opere pubbliche realizzate o in corso d'opera nel periodo 2018 - 2023.

Uno sgabello immerso nell'oscurità. Al centro della scena una donna sola nella sua pelle e il suo flusso di coscienza. Un cult da oltre dieci anni. È 'La merda' di Cristian Ceresoli e con Silvia Gallerano, pièce pluripremiata che farà tappa al Teatro Nuovo di Pisa sabato 11 marzo alle 21.

Domenica 12 marzo si terrà una visita guidata per ammirare Pisa dall'alto delle sue Mura medievali. Dalla Torre Santa Maria alla Torre di Legno, la guida turistica abilitata descriverà i vari edifici che verranno incontrati durante la passeggiata e divulgherà storie interessanti riguardanti il passato cittadino. Sarà un'occasione per apprezzare la città da una prospettiva insolita e scoprire pure i suoi molti spazi verdi.

Domenica 12 marzo Fiab Pisa organizza una gita in bici adatta a ciclisti allenati che, da piazza dell'Arcivescovado, porterà a Molina di Quosa e, infine, dopo una salita di circa otto chilometri con alcuni tratti che presentano pendenze elevate, alla trattoria "i 4 venti".

Domenica 12 marzo terza tappa delle camminate urbane nei quartieri Pisani per (ri)scoprire la città sotto un altro punto di vista, attraverso gli occhi dei volontari delle Associazioni del territorio di Pisa. Stavolta toccherà ai quartieri di San Francesco e Santa Maria.

Domenica 12 marzo, alle 17.30 all'Auditorium del Museo Piaggio, si terrà il concerto jazz in occasione della produzione discografica fonè records dal titolo 'An evening with Roberto Gatto quartet' (Alessandro Lanzoni, pianoforte; Matteo Bortone, tromba; Alessandro Presti, tromba; Roberto Gatto, batteria.

Domenica 12 marzo alle 17 alla Città del Teatro di Cascina andrà in scena lo spettacolo interattivo per bambini dai 3 anni 'Le avventure di Pesce Gaetano' della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. Lo spettacolo è ispirato al libro 'Il pesciolino nero' di Samad Behrangi e vede in scena Vania Pucci con i disegni di sabbia dal vivo e le animazioni digitali di Ines Cattabriga.

