Weekend di metà gennaio, cosa fare a Pisa e provincia Teatro, musica e non solo: ecco qualche consiglio per il fine settimana

Weekend ricco di appuntamenti a Pisa e provincia, quello ormai alle porte. Tra sabato 14 e domenica 15 gennaio sono infatti numerosi gli eventi da non perdere, tra teatro, musica, visite guidate e comicità. Ecco qualche consiglio su come trascorrere il fine settimana.

Domenica 15 gennaio, dopo tre anni di assenza, torna la benedizione degli animali a San Miniato. L'iniziativa, voluta da Fondazione San Miniato Promozione e Comune di San Miniato con la collaborazione di Movimento Shalom, Pro Loco San Miniato, Mercati della Terra, Ccn San Miniato e Centro EquiEduca Toscana, si terrà dalle 10 in piazza Dante Alighieri, dove, chi vorrà, potrà portare il proprio animale d’affezione.

Sabato 14 gennaio, alla Città del Teatro di Cascina, sarà in scena Chiara Francini con il suo nuovo spettacolo "Una ragazza come io". Uno show che unisce comicità e intrattenimento tra citazioni, remake, gag e sapiente umorismo, in un gioco di contrasti eleganti. L’atmosfera, divertente ma sofisticata, è unica nel suo genere, accattivante e originale. Un piccolo gran varietà, con musica ed effetti speciali.

Domenica 15 gennaio visita guidata alla Cattedrale ed al Camposanto, luoghi in cui si concentra tutta la storia pisana dagli Etruschi ad oggi. Al termine della visita è previsto un aperitivo.

Sabato 14 e domenica 15 gennaio, Giuseppe Battiston (foto in pagina Noemi Ardesi) debutta al Teatro Era di Pontedera in anteprima nazionale con "La valigia", romanzo autobiografico capolavoro di Sergej Dovlatov adattato per il teatro e diretto da Paola Rota. Scrittore, giornalista e reporter ebreo russo, morto in esilio negli Stati Uniti, poco dopo la caduta del regime sovietico, Dovlatov raccoglie nella Valigia tutti gli oggetti che porta via quando decide di lasciare per sempre Leningrado: a ogni oggetto corrisponde un episodio e un personaggio della sua vita vagabonda. "Pensai: ma davvero è tutto qui? E risposi: sì, è tutto qui".

Sabato 14 gennaio, aIle 21.15 al Teatro Rossini di Pontasserchio, si apre la stagione di Teatro Circo 2023 curata da Antitesi Teatro Circo con "Ugo Sanchez wants to play", spettacolo adatto a tutti di e con Guido Nardin. L'artista Guido Nardin, clown professionista, vanta collaborazioni internazionali, non solo con il suo personaggio Ugo Sanchez Jr, ma è stato anche scelto (unico italiano ndr), insieme ad altri cinque artisti clown europei, per portare in scena lo spettacolo pluripremiato a livello mondiale "Slava's Snow Show".

Sabato 14 gennaio, alle 21.30, preceduto dalla cena a partire dalle 20, si terrà all'Ex Wide, tempio del jazz e della musica dal vivo in città, lo spettacolo "Sonosphera" de La Paranza de Geco. Sul palco un terzetto d'eccezione: Simone Campa (percussioni e fiati) e Domenico Celiberti (corde e mantici) ad accompagnare la performance di Maristella Martella dedicata interamente alla coreografia mediterranea, tarantismo, trance e ipnosi, in un viaggio che coniuga musiche e danze del Sud Italia con le loro ascendenze culturali.

Torna il consueto appuntamento del Crocchio con la solidarietà: domenica 15 gennaio, alle 20:45 al teatro parrocchiale di Santo Stefano a Porta a Lucca (via Luigi Bianchi angolo via Santo Stefano - davanti al distributore Q8), verrà presentato "Risate in vernacolo". Ospiti d'eccezione due celebri attori e vernacolisti pisani: Atos Davini, maschera della Brigata dei Dottori e interprete della serie "Il BarLume", e Miriano Vannozzi, sensibile poeta e brillante interprete di testi pisani. Accanto a loro gli attori del Crocchio punteggeranno la serata con sonetti, battute e canzoni.

Qui tutti gli eventi