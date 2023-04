Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 15 e 16 aprile Visite guidate, spettacoli teatrali e circensi, escursioni, concerti e tanto altro ancora: ecco qualche consiglio per il fine settimana

Visite guidate, spettacoli teatrali e circensi, escursioni, concerti e tanto altro ancora: sarà un weekend ricco di appuntamenti, quello alle porte. Ecco qualche consiglio su cosa fare a Pisa e provincia nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile.

Arriva la primavera e le Mura di Pisa si scoprono in fiore con colori e profumi che rendono la passeggiata in quota ancora più particolare. Sabato 15 aprile una visita guidata speciale condotta dal personale dell'Orto e Museo Botanico permetterà ai partecipanti di approfondire la conoscenza della flora urbana dai famosi capperi delle Mura agli arbusti, passando per tutte quelle piante che crescono nelle immediate vicinanze.

Unico nel panorama nazionale ed esclusivo per il Teatro Verdi di Pisa, domenica 16 aprile alle 17, va in scena 'Duets and Solos', lo spettacolo ideato da Daniele Cipriani Entertainment che, per la prima volta, riunisce sullo stesso palco cinque stelle internazionali della danza e della musica. Con un programma di assoli e passi a due sulle note del pianoforte di Maurizio Baglini e del violoncello di Silvia Chiesa, il pubblico potrà godere la magica alchimia della musica combinata con la danza rappresentata ai massimi livelli da Davide Dato, primo ballerino dell'Opera di Stato di Vienna, Sergio Bernal, già Ballet Nacional de España, e Hyo-Jung Kang, già Prima ballerina allo Stuttgart Ballet, ora Prima Ballerina dell'Opera di Stato di Vienna.

Appuntamento con lo spettacolo circense 'Le chiavi di un sogno' domenica 16 aprile alle 16.30 al Teatro Nuovo di Pisa. Un viaggio in un mondo fatto di sogni tra acrobazie, tessuti aerei e giocoleria.

Domenica 16 aprile, alle 11, secondo appuntamento della rassegna sulla letteratura del '900 a Palazzo Blu. Protagonista Italo Calvino e il suo romanzo 'Il sentiero dei nidi di ragno', presentato dal professor Alberto Casadei, ordinario di Letteratura Italiana all'Università di Pisa, con letture dal testo a cura di Elisa Proietti.

La collezione di Carlo Pepi a Crespina sarà la meta della gita Fiab di domenica 16 aprile. La raccolta consta di parecchie migliaia di opere, dipinti e disegni, tra gli altri, di macchiaioli, Modigliani e Picasso. I visitatori giungeranno in bicicletta da Pisa, dove la partenza è alle 8.45 da Lungarno Guadalongo: l'arrivo a Crespina e l'inizio della visita di una delle ville che custodisce le opere sono previsti per le 11.

Domenica 16 aprile Toscana produzione musica e Pisa Jazz presentano la settima edizione del Fonterossa Day, il one-day-festival dedicato alle novità discografiche dell'etichetta indipendente Fonterossa Records diretta della contrabbassista e compositrice Silvia Bolognesi. Cinque concerti per una giornata ispirata ai suoni d'avanguardia, al free jazz, alla conduction al Teatro Sant'Andrea di Pisa.

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 aprile, a Calcinaia, si terrà il Food Truck Festival. Piazza Indipendenza ospiterà tanti furgoncini pronti a deliziare ogni palato con golose specialità culinarie provenienti da vari angoli del mondo.

La 53esima Festa degli Aquiloni e la 27esima Mostra Mercato dei Fiori animeranno domenica 16 aprile il centro storico di San Miniato. Tantissime le iniziative in programma tra cortei storici e degustazioni.

Qui tutti gli eventi