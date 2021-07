Weekend di luglio? Ecco cosa fare a Pisa e provincia

Concerti che vanno dal blues alla chitarra classica. Ma anche le eccellenze enogastronomiche toscane, invidiate in tutto il mondo, in suggestive location. Oppure viaggi "notturni" nella natura incontaminata e incontri con gli autori di quel libri che ci fanno viaggiare lontano. É quanto offre il fine settimana pisano nel cuore di luglio per passare qualche ora in relax tra buona musica, buon cibo e escursioni.

Ecco qualche consiglio:

Le eccellenze enogastronomiche locali aggiunte ad una splendita location, ossia piazza San Matteo a Montopoli, e a un po' di musica. È questa la ricetta vincente di 'Rosso Montopoli-La bistecca sotto la torre', l'evento arrivato alla sua seconda edizione e già molto atteso. L'appuntamento è per domenica 18 luglio, quando sarà possibile assistere a uno show cooking e cenare all'aperto gustando le eccellenze del territorio, sempre nel rispetto delle normative anti covid. Filo conduttore: il colore 'Rosso Montopoli', vera e propria tonalità di colore creata dall'azienda di moda francese Nomasei in omaggio alle tipiche sfumature che rimandano alla lavorazione della terracotta, caratteristica attività artigianale montopolese, e alla bistecca, la vera protagonista di una serata da non perdere.

Questo sabato, 17 luglio, la Stazione Leopolda di Pisa si anima con le note blues del gruppo 'Betta Blues Society', che presenterà il nuovo album 'Different Stories'. Nove brani originali in cui le classiche sonorità dell'inizio del secolo scorso si uniscono alle sperimentazioni del blues elettrico. Ma non è finita qui. Durante la serata infatti sarà possibile provare, con annesso laboratorio di degustazione, le birre proposte da tre aziende artigianali. Il tutto accompagnato dai vintage food truck.

È invece la chitarra classica la protagonista del 'the Volterra Project', progetto formativo che spalanca le porte a un selezionato gruppo di musicisti di talento provenienti da tutto il mondo. E che poi si traduce in una serie di concerti dove poter apprezzare la buona musica nella suggestiva cornice offerta dalla città di Volterra. Sabato 17 e domenica 18 luglio due i concerti in calendiario: per la prima serata le musiche saranno quelle di Legnani, Mertz, Brahms e Granados, mentre domenica si darà spazio alle composizioni di Astor Piazzolla in occasione del centesimo anniversario della sua nascita.

Continuano gli incontri letterari di 'Dialoghi d'autore', la rassegna curata dalle librerie indipendenti pisane nel Porto turistico di Marina di Pisa. Questo weekend sarà la volta di storie illustrate e non, sempre capaci di aprire la strada a nuove prospettive e riflessioni. Sabato 17 luglio, con la graphic novel 'Le Parole Possono Tutto' (Il Castoro, 2021), si potrà conoscere Sara, protagonista giovane e introversa, a cui sono successe troppe cose: l’incidente, la separazione dei suoi, il litigio con la migliore amica. Qualcosa dentro di lei si è bloccato. Ma il destino mette sulla sua strada un maestro inatteso: l’anziano signor T. Domenica 18 luglio invece sarà presentato 'Alzati Martin, Ballata di Martin Luther King' (Solferino, 2018). Un’epica incentrata su un eroe moderno, che recupera la forma del poema in ottave e del gospel per restituire il sapore antico della lotta nera. Con qualcosa che nessuno, a qualsiasi età, dovrebbe perdere di vista: una giusta causa in cui credere e per cui lottare.

Per chi invece vuole provare un'espoerienza assolutamente innovativa in mezzo alla natura, sabato 17 luglio è in programma un'escursione guidata in notturna nella Riserva Naturale Statale Montefalcone, nel Comune di Castelfranco di Sotto. Un'occasione per espolare il mondo della fauna notturna, tra lucciole, insetti protetti, uccelli migratori, anfibi e mammiferi.

