Weekend di Carnevale, cosa fare a Pisa e provincia il 18 e 19 febbraio Feste in maschera, sfilate di carri, ma anche spettacoli teatrali, concerti ed escursioni: qualche consiglio per il fine settimana

È arrivato il weekend di Carnevale, con le piazze pronte ad animarsi con spettacoli, maschere e sfilate di carri. Tanti gli appuntamenti a tema per l'occasione (qui tutti gli eventi di Carnevale), ma nel weekend del 18 e 19 febbraio non mancheranno neanche escursioni, concerti, rassegne letterarie e spettacoli teatrali. Di seguito qualche consiglio per il fine settimana.

Domenica 19 febbraio, dalle 15 alle 18, nelle strade adiacenti piazza Garibaldi, a Vecchiano appuntamento con sfilata di carri allegorici, maschere, filarmonica, bancarelle di articoli carnevaleschi, dolciumi, bomboloni e piccole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Due giorni di festa a Calci per festeggiare il Carnevale. Tra sabato 18 e domenica 19 febbraio si terrà un week-end di spettacolo e divertimento con parata di maschere, street band, esibizioni musicali e street food che trasformeranno il paese in una piccola Rio De Janeiro.

Per festeggiare il Carnevale il Museo Piaggio di Pontedera, in collaborazione con l'associazione Monte Fantasy Animation, organizza per sabato 18 febbraio un'iniziativa dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Mascottes giganti accoglieranno i bimbi nel Museo per una simpatica foto-ricordo; accompagnati dalla musica, attraverso giochi di interazione ed un laboratorio creativo le famiglie saranno poi impegnate nella realizzazione della più famosa "Pentolaccia", ma a forma di Vespa,

Una commedia ironica e leggera sul rapporto tra l'essere umano e l'ambiente al Teatro Nuovo di Pisa con 'Il Pelo nell'Uovo'. Si tratta del secondo spettacolo della trilogia scritta, diretta e interpretata da Ribalta Teatro e andrà in scena sabato 18 febbraio alle 21. Il testo e la regia sono di Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani. In scena Alberto Ierardi e Giorgio Vierda.

Per domenica 19 febbraio Fiab Pisa propone un'escursione in bici alla Torre Segata di Filettole. La partenza è alle 9.30 da piazza dell’Arcivescovado (ritrovo alle 9.15). Dopo una sosta caffè a Pontasserchio, l’arrivo alla meta è previsto verso le 11.30 e il rientro, attraverso Ripafratta e Pappiana, sarà per l’ora di pranzo. Il percorso, di circa 30 km, si svolge su strada prevalentemente asfaltata con qualche sterrato e una salita finale di più di 3 km che richiede l'uso di una bici provvista di cambi.

Sabato 18 febbraio, alle 18 nella Sala Titta Ruffo del Teatro Verdi di Pisa, è in programma il terzo appuntamento con 'MusicaVerde', la rassegna di concerti dei giovani musicisti dell’Accademia di Musica Stefano Strata in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa che, anche quest’anno, ha voluto valorizzare le nuove generazioni offrendo loro un palco prestigioso per presentarsi alla città. Si esibiranno tre giovani talenti provenienti dai percorsi di perfezionamento dell’Accademia Strata: Antonio Carone, 24 anni di Bari, chitarra Dario Cei, 27 anni, di Pisa, flauto traverso, Damiano Bertuccelli, di Viareggio, chitarra.

Sabato 18 febbraio, a partire dalle 17.30, nuovo appuntamento al Circolo Il Fortino con "Poesia, poesia. Piccole escursioni nello spirito con i versi dei poeti pisani". Spazio alle poesie di Stefania Bertoni Ferretti e Alberto Albero, due tirreniesi capaci di incantare i lettori con i loro versi. Nella seconda parte della serata, dopo cena, sarà invece la volta di Veronica Manghesi.

Domenica 19 febbraio, nell'ambito della mostra 'Immagini dal Ventennio. Pisa e il regime fascista (1922 – 1943)', visitabile fino al 26 marzo, si terrà nell'auditorum di Palazzo Blu la conferenza dal titolo 'Mussolini architetto e urbanista'. Relatore il professor Paolo Nicoloso, docente di Storia dell'architettura all'Università di Trieste.

