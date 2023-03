Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 18 e 19 marzo Festa dei vini naturali, spettacoli teatrali, conferenze, concerti ed escursioni: numerosi gli appuntamenti da non perdere

Festa dei vini naturali, spettacoli teatrali, conferenze, concerti ed escursioni: sarà un weekend ricco di appuntamenti quello del 18 e 19 marzo, durante il quale si celebrerà anche la Festa del papà (qui qualche consiglio per una domenica in famiglia). Ecco alcuni suggerimenti per il fine settimana.

Tre giorni, 60 vignaioli, tanta musica, tavole rotonde e masterclass: questa la ricetta di ViniPendenti, la prima manifestazione dedicata al vino naturale che si terrà a Pisa, alla Stazione Leopolda, dal 18 al marzo.

Al Teatro Verdi di Pisa, domenica 19 alle 15.30 in replica dopo lo spettacolo del venerdì, va in scena 'Juditha Triumphans devicta Holofernis barbarie' (RV 644), oratorio militare in due atti composto da Antonio Lucio Vivaldi (Venezia 1678-1741) su libretto in versi tardo latini di Giacomo Cassetti, ispirato alla storia biblica dell'omonimo libro del Vecchio Testamento.

Sabato 18 marzo si terrà una visita guidata per ammirare Pisa dall'alto delle sue Mura medievali. Dalla Torre Santa Maria alla Torre di Legno, la guida turistica abilitata descriverà i vari edifici che verranno incontrati durante la passeggiata e divulgherà storie interessanti riguardanti il passato cittadino. Sarà un'occasione per apprezzare la città da una prospettiva insolita e scoprire pure i suoi molti spazi verdi.

Domenica 19 marzo, nell'ambito della mostra 'Immagini dal Ventennio. Pisa e il regime fascista (1922 – 1943)', visitabile fino al 26 marzo, si terrà alle 11 nell'auditorum di Palazzo Blu la conferenza dal titolo 'La lingua del fascismo' con il professor Gianluca Lauta, professore di Storia della Lingua Italiana all'Università di Cassino e del Lazio meridionale, che affronterà il tema dell'impatto notevole che le politiche linguistiche del regime fascista hanno avuto sulla lingua italiana degli anni Venti-Quaranta, lasciando tracce nella lingua del dopoguerra.

Sabato 18 marzo, alle 18 nella sala Titta Ruffo del Teatro Verdi di Pisa, si terrà il quarto appuntamento con 'MusicaVerde', la rassegna di concerti dei giovani musicisti dell'Accademia di Musica Stefano Strata in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa che, anche quest'anno, ha voluto valorizzare le nuove generazioni offrendo loro un palco prestigioso per presentarsi alla città. Giacomo De Rinaldis ed Edoardo Mancini, si esibiranno entrambi al pianoforte sulle straordinarie musiche di R. Schumann, F. J. Haydn, A. Skrjabin, I. Stravinskij, E. Lecuona. Come sempre i concerti saranno introdotti e presentati dalla professoressa Milli Russo, musicologa.

Dal 17 al 19 marzo si terrà l'evento 'Cascina in Festa', con spettacoli, animazione e divertimento per grandi e piccoli in piazza Caduti della Libertà e Corso Matteotti.

Domenica prossima 19 marzo Fiab Pisa partecipa alla Festa di primavera, organizzata come ogni anno dall'associazione 'Nicosia nostra'. Per raggiungere Calci in tempo per l'inizio della manifestazione, la partenza in bici è fissata per le 8.30 da piazza San Francesco.

Sabato 18 e domenica 19 marzo, al Teatro Era di Pontedera, andrà in scena lo spettacolo 'Cirano deve morire' di Leonardo Manzan. In scena Paola Giannini, Michele Eburnea e Giusto Cucchiarini danno vita a una riscrittura a tre voci che trasforma la poesia di fine '800 in feroci versi rap, tra Eminem e Myss Keta.

