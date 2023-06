Weekend del 2 giugno, cosa fare a Pisa e provincia Street food, musica, mostre, mercatini e sagre: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Un weekend lungo, quello ormai alle porte. Il 2 giugno, Festa della Repubblica, cadrà infatti di venerdì permettendoci di usufruire di ben tre giorni di relax. Vediamo qualche suggerimento su come trascorrere il fine settimana tra Pisa e provincia (qui, invece, qualche idea per una gita fuori porta).

Street food di qualità ma anche musica, tutto a due passi dal mare. Sono questi gli ingredienti dei quattro giorni di eventi organizzati in piazza Sardegna a Marina di Pisa dal 1 al 4 giugno grazie a 'Food Festival' e Confesercenti.

Venerdì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'Aeroclub Pisa ha organizzato all'aviosuperficie Valdera, nel comune di Capannoli, una interessante e significativa serie di eventi, che avranno inizio alle 9.30 per celebrare questa importante ricorrenza. Il programma prevede l'effettuazione di un concerto bandistico in cui verrà eseguito l'inno nazionale con il successivo alzabandiera. A seguire alcuni uomini appartenenti ai reparti dei Carabinieri paracadutisti effettueranno dei lanci con il paracadute portando in volo la bandiera tricolore. Se le condizioni meteo lo consentiranno, sarà possibile effettuare dei voli vincolati, su di una mongolfiera.

Sabato 3 giugno, dalle 11 alle 18 all'Hotel Galilei, si terrà la mostra 'Real Human Bodies - Una Mostra di veri corpi umani'. Nell'occasione sarà possibile osservare un'ampia collezione scientifica di pezzi di esposizione anatomici preziosi dal punto di vista didattico, costituita da corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme, si trasmettono conoscenze mediche ai visitatori interessati alla tematica. Una tematica speciale riguarda il tumore: in aggiunta, vengono esposti e spiegati diversi tipi di tumore e pezzi di esposizione di tumori.

Domenica 4 giugno, alle 21 alla Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri, il coro Vincenzo Galilei diretto da Gabriele Micheli eseguirà alcuni canti liturgici di William Byrd, compositore e organista vissuto in Inghilterra tra millecinquecento e milleseicento. Si tratta dell'ultimo appuntamento, uno dei più suggestivi, della rassegna concertistica della Scuola Normale Superiore 2022-2023, diretta dal maestro Carlo Boccadoro.

Dal 2 al 4 giugno appuntamento a Lari con la Sagra delle Ciliegie, giunta quest'anno alla sua 65esima edizione e caratterizzata da un'esplosione di sfumature di rosso in ogni angolo del borgo. Nell'occasione, accanto a quello tradizionale della ciliegia, sarà presente il mercato di prodotti tipici, ma non solo: in programma anche lo show cooking di Stefano e Tommaso Bernardeschi "I Fornai di Lari", musica, intrattenimento per bambini, mostre, spazio espositivo Vetrina Toscana e molto altro ancora.

Sabato 3 e domenica 4 giugno, dalle 9 alle 19, il giardino emozionale dei Sentieri di Piume del podere La Gualda Vecchia a Monterverdi Marittimo aprirà per la prima volta gratuitamente le sue porte a tutti. Un luogo nel quale perdersi, per ritrovarsi, magari dopo una giornata alla scoperta delle tante ricchezze che il territorio offre, a pochi chilometri dai borghi di Castagneto Carducci e Sassetta.

Venerdì 2 e sabato 3 giugno, nello spazio del Parterre di San Giuliano Terme, recuperato ed adibito a luogo di eventi ed occasioni di socialità, appuntamento con 'Bagni di Vino'. Nell'occasione si potranno degustare alcuni dei migliori vini del territorio pisano.

Torna domenica 4 giugno il mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato nel centro storico di San Miniato, organizzato da Fondazione San Miniato Promozione con la collaborazione dell'ente comunale. Dalle 9 alle 19 sarà possibile trovare oggetti di antiquariato, vintage, usati e di piccolo artigianato al mensile appuntamento in centro storico; tra mobili, decoupage, oggettistica, collezionismo, curiosità, opere d’ingegno, ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le passioni.

