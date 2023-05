Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 20 e 21 maggio Festival della Robotica, visite gratuite alle dimore storiche, spettacoli di danza e street food: ecco gli appuntamenti da non perdere

Festival della Robotica, visite gratuite alle dimore storiche, spettacoli di danza e street food. Sarà un ricco weekend di eventi, quello ormai alle porte: vediamo qualche suggerimento su come trascorrere le giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio.

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio a Pisa si terrà la terza edizione del Festival della Robotica, kermesse che si propone come evento culturale attraverso un programma denso di eventi a carattere scientifico-divulgativo per rispondere alle aspettative, alla curiosità ed agli interrogativi che si pone un pubblico ampio e variegato.

Domenica 21 maggio torna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest'anno alla sua 13esima edizione. Su oltre 500 monumenti nazionali che apriranno per l'occasione, otto si trovano nelle Terre di Pisa, con castelli, rocche, ville, parchi e giardini che saranno visitabili gratuitamente.

Domenica 21 maggio, con partenza alle 16.30 dalla Torre di legno e conclusione in Piazza dei Miracoli dove sarà possibile rimanere anche fino alle 20 per godersi le ultime ore di luce aspettando il tramonto, appuntamento con 'Quattro stagioni sulle Mura di Pisa - Primavera'. Una visita naturalistica dedicata ai microambienti naturali o seminaturali presenti lungo le Mura che permettono di unire la bellezza della vista di Pisa dall'alto, tra verde e monumenti, alle attività di osservazione di rocce, piante e fauna, ascolto dei canti degli uccelli ed esame di tracce di animali.

Sabato 20 maggio, organizzata dalla Proloco Pisa, si terrà la visita al tumulo del Principe Etrusco, monumento funerario datato intorno al VII secolo A.C. La visita inizierà alle 17.30, con ritrovo all'entrata di via san Jacopo. Al termine si terrà la presentazione del libro 'L'enigma etrusco dell'acqua e del vino' di Gianfranco Bacci e Rossana Cerergreen (edizioni Effigi) alla pasticceria 'Francesco e Valentina'.

Una finestra sul futuro. Un intreccio di nuove idee coreografiche. Al Teatro Nuovo di Pisa, nell'ambito di 'Emozionarsi in Danza', debutta il Festival Primavera Danza, la rassegna diretta da Flavia Bucciero e organizzata da Con.Cor.D.A./Movimentoinactor con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana, che fa incontrare artisti e Compagnie di respiro internazionale per proporre al pubblico di curiosi e appassionati, progetti innovativi che sperimentano linguaggi diversi.

Sabato 20 e domenica 21 maggio si terrà a Vicopisano l'undicesima edizione di Castello in Fiore, fiera florovivaistica che trasforma il centro storico del borgo Bandiera Arancione del Touring Club in un giardino a cielo aperto. Molteplici e vari gli eventi in programma, per tutte le età e ogni declinazione di gusto.

Sabato 20 maggio, in piazza del Mercato a partire dalle 17, appuntamento con 'Palaia Borgo della Birra'. I birrifici artigianali presenti faranno degustare per tutta la serata le loro specialità, prodotte con materie prime di altà qualità e fortemente legate al territorio: che siano bionde, rosse o scure, luppolate o con note floreali, tutte le birre sono accomunate dall'essere completamente "made in Italy" e a km zero, dalla coltivazione alla produzione

Appuntamento con lo street food a San Miniato fino a domenica 21 maggio con la partecipazione di alcuni dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare tutti i gusti con i loro colorati furgoni e un'ampia offerta di cibo e bevande.

Qui tutti gli eventi