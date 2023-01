Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 21 e 22 gennaio Escursioni, mostre, concerti, spettacoli teatrali e festa del cioccolato: ecco qualche consiglio per il fine settimana

Escursioni, mostre, concerti, spettacoli teatrali e la 'Festa del cioccolato'. Sarà un weekend ricco di eventi, quello ormai alle porte. Tra Pisa e provincia sono infatti numerosi gli appuntamenti da non perdere tra sabato 21 e domenica 22 gennaio: ecco qualche consiglio.

Sabato 21 e domenica 22 gennaio, dalle 9 alle 19, il Corso Matteotti di Cascina sarà invaso da un profumo dolcissimo grazie alla prima edizione della 'Festa del Cioccolato', con degustazioni nel centro storico e la presenza di espositori di artigianato, arti e mestieri. La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Toscana Nord con il patrocinio del Comune di Cascina.

Domenica 22 gennaio appuntamento con 'Quattro stagioni sulle Mura – Inverno'. Dalle 14.30 alle 16.30 Silvia Sorbi e Marco Zuffi del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa conducono un’escursione naturalistica dedicata ai microambienti naturali o seminaturali presenti lungo il camminamento in quota

Sabato 21 gennaio alle 21, al Lumière in collaborazione con Music Pool, si terrà il concerto di Emma Nolde. La giovane cantautrice toscana presenta a Pisa il nuovo disco Dormi, uscito a settembre 2022 per Woodworm/Capitol Records Italy.

Torna sabato 21 e domenica 22 gennaio dalle 10 alle 19 all'Hotel Galilei la più grande Mostra del Disco della Toscana, con più di 140 metri lineari e 30 espositori da tutta Italia. Espositori e collezionisti saranno presenti con i loro stand con vere e proprie chicche; rarità, stampe originali inglesi degli anni '60 e '70, confezioni deluxe, edizioni speciali, box speciali.

Giovedì 19 gennaio, alla sede dell'Archivio di Stato di Palazzo Toscanelli, si è aperta la mostra documentaria dedicata all'applicazione delle leggi razziali a Pisa dal 1938 al 1944. In mostra, documenti provenienti dai fondi del Comune e della Prefettura di Pisa, dalle schede del censimento "segreto" dell'agosto 1938 fino alle confische dei beni e all'avvio ai lavori forzati degli ultimi anni del conflitto bellico.

Sabato 21 gennaio, con apertura al pubblico dalle 17, si terrà l'evento finale delle attività fotografiche dell'associazione fotografica Photo Experience. Saranno allestite delle mostre fotografiche presso la Stazione Leopolda di Pisa nelle quali, in totale, saranno esposti oltre 150 scatti riguardanti i lavori finali del Corso Base, Avanzato e di Fashion Photography.

Nel 2022 ricorreva il doppio anniversario del quarantennale della partita al Sarrià di Barcellona, stadio che oggi non esiste più, e del ventennale del debutto dello spettacolo 'Italia – Brasile 3 a 2' in scena la Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno domenica 22 gennaio alle 21. Protagonista Davide Enia, produzione Teatro Metastasio di Prato, Fondazione Sipario Toscana, collaborazione alla produzione Fondazione Armunia Castello Pasquini Castiglioncello-Festival Inequilibrio.

Sabato 21 gennaio, al Teatro comunale di Capannoli, andrà in scena alle 21.30 lo spettacolo "Pia e Damasco", con Silvia Napoletano e Matteo Palazzo (regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui). Larga parte del cachet percepito dagli artisti per la serata andrà a sostegno delle importanti operazioni attive in tutto il mondo da parte di Emergency Onlus.

Qui tutti gli eventi