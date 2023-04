Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 22 e 23 aprile Escursioni, spettacoli teatrali, concerti e mostre: qualche consiglio per il fine settimana

In attesa del 25 aprile, giornata da dedicare alla classica gita fuori porta (qui alcune mete da non perdere), sarà possibile godersi un weekend di completo relax scegliendo tra alcuni dei tanti eventi in programma nel fine settimana tra Pisa e provincia. Ecco qualche consiglio su come trascorrere le giornate di sabato 22 e domenica 23.

Sabato 22 aprile dalle 10 alle 22 e domenica 23 dalle 10 alle 20 torna Pisa Vintage, evento arrivato alla 20esima edizione. Questa volta il tema sarà 'Spring Flowers', location la Stazione Leopolda di Pisa in Piazza Guerrazzi.

Domenica 23 aprile si terrà una visita guidata per ammirare Pisa dall'alto delle sue Mura medievali. Dalla Torre Santa Maria alla Torre di Legno, la guida turistica abilitata descriverà i vari edifici che verranno incontrati durante la passeggiata e divulgherà storie interessanti riguardanti il passato cittadino. Sarà un'occasione per apprezzare la città da una prospettiva insolita e scoprire pure i suoi molti spazi verdi.

Sabato 22 aprile, alle 18 al Teatro Verdi, ultimo appuntamento con la Stagione Family and Kids che la direzione artistica della Fondazione Teatro di Pisa ha espressamente programmato per le famiglie e i bambini. Dopo i due consecutivi 'tutto esaurito' e l'alto gradimento dei titoli precedenti ("Mozart in equilibrio" e "Il Piccolo Principe") l'aspettativa è alta anche per 'Pizz'n Zip', il concerto scenico prodotto da Lucerne Festival con Eleonora Savini (violino) e Federica Vecchio (violoncello), vere beniamine del pubblico dei giovanissimi anche su Youtube.

Sabato 22 aprile le mura di Pisa e l’associazione Ananda Guna K9 propongono il risveglio yoga, una passeggiata meditativa rivitalizzante in quota immersi nella bellezza del verde e dei monumenti della città, nel cuore del centro storico e allo stesso tempo fuori dalla frenesia urbana.

Sabato 22 aprile, al Lumière, arriva l'Indie Power, il party totalmente dedicato alla nuova scena indie con tutte le sue contaminazioni.

Sabato 22 torna 'Pontedera Kids', il format tutto giochi e divertimento per i più piccoli giunto alla quinta edizione. Per tutto il pomeriggio, dalle 15 alle 19, non mancheranno le sorprese per le vie del centro: una vera invasione di attività e colori che abbraccerà l'intero centro tra giochi di abilità e gonfiabili, giochi in legno, mascotte, teatrino, maghi e favole, truccabimbi e fumetti, con una gustosa merenda in omaggio per tutti i bambini.

Tornano le escursioni dentro la Riserva Naturale di Montefalcone nel Comune di Castelfranco di Sotto. Domenica 23 aprile è in programma l'evento 'Primavera in Riserva. I boschi e i pregi ignoti di Montefalcone': un'escursione naturalistica nel polmone verde delle Cerbaie.

Sabato 22 aprile, alle 21.30 al Teatro di via Verdi di Vicopisano, si terrà un concerto di solidarietà con il coro del Teatro dell'Alambicco 'Voglia di volare' organizzato dall'associazione oncologica 'Non più Sola' di Pontedera.

Dal 21 aprile al 1 maggio, a Volterra alle Logge di Palazzo Pretorio, si terrà la mostra "Enduring Freedom". "Il progetto Enduring Freedom - commentano Gianluca Braccini e Jonathan Soliman Awadalla - è nato in risposta agli eventi che hanno preso piede in Afghanistan dall'agosto 2021. Durante la caotica ritirata delle truppe statunitensi, da quella regione arrivavano una moltitudine di immagini che ritraevano un paese nel caos. Il malessere causato da queste scene e l'impossibilità di reagire ci ha spinto a cercare di metabolizzare l'intera situazione per mezzo della pittura. Abbiamo scelto di chiamare la mostra come l'operazione militare, nata in risposta agli attentati dell'11 settembre 2001, per evidenziarne il paradosso. L'ossessione moderna di far guerra in nome della libertà, combattere il fuoco con il fuoco, lascia perplessi e viene da chiedersi: 'libertà persistente sì, ma per chi?'".

Qui tutti gli eventi