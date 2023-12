Weekend lungo di Natale, cosa fare a Pisa e provincia tra il 23 e 26 dicembre Mercatini, spettacoli ed incontri con Babbo Natale: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Ci siamo: il Natale, la festa più magica dell'anno, è ormai alle porte (qui una guida sugli eventi a tema da non perdere). Il 25 dicembre, in questo 2023, cadrà di lunedì, permettendoci quindi di usufruire di un lungo weekend: vediamo qualche consiglio su cosa fare a Pisa e provincia da sabato 23 fino alla giornata di Santo Stefano.

Sabato 23 dicembre, a partire dalle 15.30 in piazza Gorgona ed al Centro Salesiano Maria Ausiliatrice in via Maiorca, si festeggia il Natale a Marina di Pisa. In piazza Gorgona ci sarà l'Angolo di Babbo Natale, pronto a ricevere le letterine dei bambini, che potranno divertirsi con un emozionante giro a cavallo sui pony. Al Centro Salesiano Maria Ausiliatrice sarà invece allestita la Casa di Babbo Natale, che accoglierà i visitatori con i suoi elfi. Per tutti a disposizione cioccolata calda e vin brulè.

Sabato 23 dicembre alle 21 il Teatro Verdi di Pisa apre la stagione di danza con le spumeggianti atmosfere viennesi della prima mondiale di 'Alles Walzer', il nuovo e brillante balletto per la coreografia di Renato Zanella sulle musiche di Johann Strauss (Padre e Figlio) e Gustav Mahler eseguite dall'orchestra Bazzini Consort. Ne sono interpreti i primi ballerini del Teatro dell'Opera di Lubiana, Ana Klašnja e Kenta Yamamoto, assieme a dodici danzatori della Compagnia Daniele Cipriani.

Sabato 23 dicembre appuntamento con Mura Night Experience, passeggiata guidata sul percorso in quota delle Mura di Pisa accompagnata da cineproiezioni sulla storia cittadina dalle origini ad oggi.

Il classico mercato settimanale di Castelfranco di Sotto si terrà domenica 24 al posto di lunedì 25 dicembre. In Piazza XX Settembre sarà infatti allestito, nel solo orario mattutino, un mercato straordinario per dar modo alle persone di fare gli ultimi acquisti prima del giorno di Natale.

Sabato 23 dicembre appuntamento con 'Ripa Christmas' a Riparbella. Dalle 11 e per tutto il giorno saranno presenti mercatini di Natale con stand di artigianato e hobbisti, street food, laboratori per i più piccoli (all'ufficio turistico di Riparbella, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17). E ancora: esibizione del coro itinerante dei bambini di Riparbella (accompagnati dall'insegna Sara Calò, dalle 18 alle 19), musica live, improvvisazione teatrale con Michael Martinelli per le vie del paese e l'arrivo di Babbo Natale alle 19.

Sabato 23 dicembre, dalle 19 alle 24, appuntamento a Volterra con 'La notte degli auguri'. Animazione, musica itinerante e negozi aperti per le vie del centro, in collaborazione con le attività commerciali del centro storico. Alle 21.15, inoltre, il 'Concerto di Natale'.

Domenica 24 dicembre Babbo Natale farà il giro di tutte le case tra Palaia, Forcoli e Montefoscoli per consegnare i tanto attesi doni ai bambini.

