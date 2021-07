Cosa fare a Pisa e provincia nel penultimo weekend di luglio

Aneddoti curiosi e viaggi indietro nel tempo. Ma anche musica, concerti, letteratura e i piatti tipici della tradizione toscana. È questa la ricetta del weekend a Pisa e provincia tra sabato 24 e domenica 25 luglio.

Ecco qualche consiglio su come trascorre il fine settimana:

Questo weekend, e per la precisione la sera di sabato 24 luglio, le suggestive Mura di Pisa diventeranno il teatro di una visita guidata animata con la vista di piazza dei Miracoli dall'alto. Qui inizia un tour, diviso in tre tappe, piuttosto particolare: protagonista è infatti la storica rivalità che lega le città di Pisa, Firenze e Livorno e che ha forgiato il carattere toscano. Spazio quindi a tutti gli aneddoti e le curiosità che legano queste 'amiche-nemiche', partendo appunto dalle antiche mura pisane. Mura che sono una vera e propria finestra per la storia della città: dal periodo medievale, quando furono edificate queste difese, fino alla dominazione fiorentina, senza dimenticare l'epoca delle 'Repubbliche marinare'. Insomma, un serale tuffo nel passato in una cornice suggestiva.

Sabato 24 luglio, al 'Pontile 102' di Marina di Pisa, si prospetta una serata estiva ricca di musica. Arrivano infatti i 'Viceversa', la rock band pronta a sfoderare il suo repertorio nello spazio all'aperto del Coworking Nest2Hub in Via Gabriele D'Annunzio. Il gruppo, arricchitosi di recente con la voce solista femminile di Sonia Gambini, si basa soprattutto sui classici della musica Blues, Rock&Blues, Fusion e Rock dagli anni ’60. Si aggiunge poi la produzione di cover di artisti quali Brian Auger, Spencer Davis Group, Rudy Rotta, Stevie Ray Vaugham, Gary Moore, Procol Harum, Rolling Stones, Doors e Robben Ford. In agenda anche la cena, che sarà a cura del Tuscany Food Word dello Chef Gianluca Giannini.

Le grandi protagoniste di questo weekend di luglio a Madonna dell'Acqua, frazione di San Giuliano Terme, saranno le pallette ai funghi. Giunge infatti alla terza edizione la Sagra omonima, che proporrà agli avventori questo piatto tradizionale, molto conosciuto e apprezzato in Toscana. Ma il menù non si ferma alle immancabili pallette con i funghi e il ragù. Ci saranno anche le pappardelle al cinghiale, grigliate di ottima carne, dolci tipici e molto altro. E non mancheranno le orchestre ad allietare le serate.

'Dialoghi d'autore', il programma di incontri letterari curati dalle librerie indipendenti pisane, è arrivato agli ultimi due appuntamenti. Due serate (sabato 24 e domenica 25 luglio), entrambe organizate dalla 'Libreria dei ragazzi' e dedicate appunto ai più giovani. Si andrà così alla scoperta della Divina Commedia, opera senza tempo capace di parlare a tutte le età, con il libro illustrato 'La Divina Commedia. Il primo passo nella selva oscura' di Daniele Aristarco e Marco Somà. Ma si andrà incontro anche alle grandi sfide che pongono l'adolescenza e la preadolescenza con 'Destinazione vita. Life Skills: il bagaglio essenziale per affrontare il viaggio più importante' di Alberto Pellai e Barbara Tamborini. Una piccola palestra di carta per allenarsi alla vita.