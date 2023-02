Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 25 e 26 febbraio Spettacoli teatrali, mostre, escursioni e ultime feste di Carnevale: ecco qualche consiglio per il fine settimana

Weekend ricco di appuntamenti, quello ormai alle porte. Tra il 25 ed il 26 febbraio sono infatti in calendario spettacoli teatrali, mostre, escursioni e le ultime feste di Carnevale: ecco qualche consiglio su come trascorrere il fine settimana.

Rappresentato ininterrottamente da un quarto di secolo, l'adattamento teatrale di 'Variazioni enigmatiche', opera scritta nel 1995 dal drammaturgo francese Éric-Emmanuel Schmitt, arriva al Teatro di Pisa sabato 25 febbraio alle 21 e domenica 26 alle 17 con Glauco Mauri e Roberto Sturno nei ruoli protagonisti.

Sabato 25 febbraio, alle 21, andrà in scena al Teatro Nuovo di Pisa 'La donna di Samo', commedia di Menandro, autore ateniese del terzo secolo a.C. La profondità psicologica dei caratteri e la poetica che hanno fatto di questa opera un vero e proprio modello, popolarissimo alla sua epoca in tutto il mondo ellenistico, ma anche per i posteri sono solo alcuni dei punti di forza dello spettacolo.

Si inaugurerà sabato 25 febbraio alle 17.30 al GAMeC CentroArteModerna di Pisa la mostra 'Les femmes / La Figura Femminile nell’Arte', che, ordinata e curata da Massimiliano Sbrana, vuole dare un breve ma significativo percorso della figura femminile così come gli artisti nel tempo, ma con particolare attenzione alla contemporaneità, l'hanno raffigurata.

Da venerdì 24 febbraio, al Royal Victoria Hotel di Pisa, è in corso la mostra 'Atlanti dell'Immaginario'. Il progetto degli Atlanti letterari, ideato e curato da Anselmo Roveda e illustrato da Marco Paci, racconta alle nuove generazioni e agli appassionati di ogni età ambienti e paesaggi, reali e immaginari, tra i più belli e suggestivi della letteratura mondiale.

Sabato 25 febbraio si terrà un'escursione guidata a Palaia, piccolo borgo che saprà soprendere i partecipanti con il suo incredibile tesoro di archeologia medievale e con la sua storia di feudo incastellato.

Domenica 26 febbraio, alle 16, andrà in scena al Teatro Verdi di Casciana Terme il 'Don Giovanni' di Mozart. L'appuntamento rientra nel calendario di eventi di IOF in Tuscany, la stagione lirica itinerante realizzata da Italian Opera Florence, fondata dal Maestro David Boldrini insieme con Elena Pinciaroli, che da gennaio a maggio fa tappa in alcuni dei più suggestivi teatri storici della Toscana.

Domenica 26 febbraio ultimo appuntamento con il Carnevale in piazza a Vecchiano. Dalle 15 alle 18, nelle strade adiacenti la piazza Garibaldi, con sfilata di carri allegorici, maschere, filarmonica, bancarelle di articoli carnevaleschi, dolciumi, bomboloni e piccole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Domenica 26 febbraio ultimo appuntamento con il Carnevale anche a Vicopisano con carri, trenino, giochi, animazioni, personaggi, dolci e gli ormai famosi frati del Comitato organizzatore.

Sabato 25 febbraio, alle 21, andrà in scena al Teatro Rossini di Pontasserchio 'Panico ma Rosa', spettacolo di e con Alessandro Benvenuti, produzione Arca Azzurra. Lo spettacolo racconta come 59 giorni di lockdown possono trasformarsi in una serata di grande divertimento ed emozioni.

