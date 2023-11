Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 25 e 26 novembre Spettacoli, escursioni, concerti e mercatini di Natale: ecco gli appuntamenti da non perdere

Numerose le iniziative in programma a Pisa e provincia nel fine settimana alle porte, durante il quale ricorrerà anche la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Ecco qualche consiglio su come trascorrere le giornate di sabato 25 e domenica 26 novembre tra spettacoli, escursioni, concerti e mercatini di Natale.

Alle 18 di domenica 26 novembre, al Teatro Nuovo di Pisa, sarà rappresentato 'Non scegliere la paura - Voci intorno alla violenza di genere', uno spettacolo di forte impatto emotivo portato in scena dalla compagnia Teatro del Ghigno, scritto e diretto da Paola Maccario. L'evento, che andrà in scena all'indomani della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, gode del patrocinio del Comune di Pisa, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (Fondazione Onda - Bollino Rosa,Centro di coordinamento salute e medicina di genere).

Domenica 26 novembre appuntamento con 'Quattro stagioni sulle Mura speciale autunno", visita guidata naturalistica urbana in quota. Un'escursione dedicata ai microambienti naturali o seminaturali con osservazione di rocce, piante e animali, ascolto dei suoni ed esame delle tracce, con un'attenzione particolare al Bastione del Barbagianni.

Sabato 25 novembre, al Cineclub Arsenale di Pisa, appuntamento con Kasia Smutniak, una delle attrici più interessanti del panorama cinematografico italiano. Durante la serata l'autrice presenterà 'Mur', il film che segna il suo debutto alla regia, insieme alla sceneggiatrice Marella Bombini.

Si terrà sabato 25 novembre alle 21 alla Chiesa Santa Maria Ausiliatrice, a Marina di Pisa, il concerto 'Ricordando Rachele cantiamo per Alice', organizzato da Kinzica Group con il Patrocinio del Comune di Pisa. Durante la serata si esibirà il gruppo 'Voices of Heaven Gospel Choir', che, da sempre, unisce la musica con la beneficenza. La serata vuol ricordare agli amici e conoscenti Rachele Innocenti Mancini, deceduta a soli 29 anni nel 2019 per un'emorragia cerebrale.

Sabato 25 novembre, alle 21 sul palco della Città del Teatro di Cascina, appuntamento con il nuovo tour teatrale 'Mi resta solo un dento e cerco di riavvitarlo' di Elio e le Storie Tese.

Nel fine settimana, a Calci, appuntamento con il mercatino di Natale, giunto alla sua ottava edizione, ed il Book Fest, la fiera della lettura con numerose presentazioni di libri per grandi e piccini diffuse sul territorio.

Sabato 25 novembre, alle 21 al Teatro Marchionneschi di Guardistallo in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, appuntamento con 'L'arroganza del pisello', concerto che unisce la potenza della musica e delle parole con la volontà di sensibilizzare il pubblico sulla piaga della violenza di genere.

Sabato 25 e domenica 26 novembre ultimo appuntamento a San Miniato con la 52esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco. Le vie del centro si trasformeranno in un laboratorio del gusto a cielo aperto, dove chef di fama uniranno prodotti biologici a chilometro zero con le migliori ricette della tradizione per nuove esperienze culinarie.

