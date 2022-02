Weekend di Carnevale: ecco cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per il fine settimana del 26 e 27 febbraio

Il weekend di Carnevale è arrivato. Feste in maschera, cacce al tesoro a tema, cene con delitto. Sono tanti i modi per festeggiare la festa più colorata dell'anno. Ma non mancheranno anche altri appuntamenti. Dalle escursioni per godersi una giornata all'aria aperta alla magia del cinema, dai borghi medievali agli spettacoli teatrali. Ecco qualche consiglio.

Il Carnevale arriva a Bientina con una festa in maschera per tutti, grandi e piccini. Il Parco di Villa Pacini domenica 27 febbraio aprirà infatti le porte per un pomeriggio a base di musica e coriandoli. Tanto il diverimento tra clown, giocolieri, frati e i personaggi del gruppo 'I Bientinacci'. L'ingresso è gratuito.

Un tetro castello, vampiri e un delitto da risolvere. Non c'è un modo più originale per festeggiare Carnevale. Al Borgo degli Aranci va in scena una elettrizzante (e gustosa) Cena con delitto. Questa volta al centro dell'intrigo c'è il mitico conte Vlad, il vampiro più famoso di tutti i tempi. Gli attori, tra una portata e l’altra, metteranno in scena un vero e proprio giallo in salsa ironica. Ma attenzione perché è tra loro che si cela il colpevole dell’efferato crimine. L'appuntamento è per sabato 26 febbraio, prenotazione obbligatoria.

Dagli splendidi affreschi con stemmi e insegne araldiche alla rappresentazione delle virtù teologali. Quella di domenica 27 febbraio è un'ottima opportunità per scoprire l'arte e la storia custodite all'interno del Palazzo Comunale di San Miniato, da secoli cuore del potere civile di questo borgo medievale. Costruito nel Trecento come residenza dei Dodici Difensori del Popolo, il palazzo presenta punti di notevole interesse, da approfondire grazie alle visite guidate messe a disposizione.

Gustare le specialità enogastronomiche del Piemonte senza prendere nessun treno? È possibile grazie alla serata di cucina piemontese organizzata sabato 26 febbraio da 'L'arte del bere e...' (località La Fontina). Si parte con un antipasto tipico per arrivare agli gnocchi al Castelmagno con nocciola piemontese IGP e tartufo nero. Non poteva mancare ovviamente il brasato al vino Barolo e, per concludere, gli amaretti. Il tutto accompagnato da vini locali. Prenotazione obbligatoria.

Proiezioni di cortometraggi realizzati da filmmaker pisani. Short movies girati lo scorso agosto negli angoli più suggestivi e poco conosciuti di Pisa, quando erano arrivati in città 60 registi e operatori cinematografici da tutto il mondo. Basta mettersi comodi e godersi la magia del cinema. Sabato 26 febbraio torna Cinemadamare, il più grande raduno di giovani filmmaker del mondo, con 'Waiting for...Cinemadamare 2022', un intero pomeriggio di cinema a 360 gradi, gratuito e aperto a tutti

Un'escursione nella natura, ma anche nella storia tra laghetti, idrovore, aziende agricole, ville medicee, boschetti e onde radio. Sabato 26 febbraio si torna a Coltano con un percorso in piano in un'area decisamente particolare, alla ricerca anche delle idorvore di Pisa. Insomma, un'occasione per riscoprire un'area vicina ma al contempo 'lontana' dalla città tra aneddoti e curiosità.

Per chi invece preferisce inforcare la bicicletta per godersi la bellezza del territorio, domenica 27 febbraio la Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) organizza una gita tra Pisa e Cascina. Lungo questo tratto le anse dell'Arno sono disseminate di pievi, fortificazioni e ville. I partecipanti, guidati da un professore, andranno così alla scoperta delle tracce ancora visibili lasciate dalla storia.

Una caccia al tesoro di Carnevale. Una parola segreta da trovare seguendo gli indizi disseminati nel Museo. Domenica 27 febbraio un altro appuntamento al Museo della Grafica per i più piccoli, che dovranno diventare dei detective per arrivare, dopo aver setacciato le opere d’arte esposte nella mostra 'Mitografie e altre favole. Le stampe di Renzo Galardini', alla soluzione e quindi al tesoro finale.

Altro appuntamento per i più piccoli, domenica 27 febbraio, al Teatro Nuovo-Binario Vivo con Alice nel paese degli scacchi', ispirato alla celebre favola di L. Carroll. Un Coniglio bianco, complice degli spettatori, guiderà la nostra Alice tra personaggi e colpi di scena in un percorso di metamorfosi e trasformazione che si svilupperà su una scacchiera.

