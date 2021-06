Cosa fare a Pisa nell'ultimo weekend di giugno

Anche giugno è arrivato al capolinea. Con il weekend del 26 e 27 giugno bisognerà salutare questo mese e dare ufficialmente il benvenuto al cuore dell'estate, anche se il caldo è già arrivato da diversi giorni a Pisa e provincia. Ecco perché, con le giornate ormai lunghissime e il sole che splende, può essere una buona idea staccare dal tran tran quotidiano e approfittare degli appuntamenti che il territoro offre per trascorrere qualche ora all'aria aperta. Che sia nella frescura serale, in mezzo alla natura o alla scoperta dei borghi toscani, la scelta anche questo fine settimana non manca.

Entra nel vivo il 110 Hertz Festival alla Villa Medicea di Coltano. Un weekend ricco di appuntamenti tra concerti (da Tommaso Novi, venerdì 25 giugno, a Bobo Rondelli, domenica 27 giugno, senza dimenticare la musica brasiliana dei Karipuna-Brasilian Jazz Trio, in programma per sabato 26 giugno), spettacoli teatrali ('La Ballata dei senza tetto', con Ascanio Celestini e Gianluca Casadei, il 26 giugno e, il giorno successivo, 'Non c'è niente fuori', spettacolo ispirato alla vita e alle opere di Arthur Rimbaud) e infine la giocoleria con il coinvolgente Rendez-Vous!, in agenda per domenica 27 giugno. Qui la programmazione completa

Un fine settimana bello fitto anche alla villa Crastan a Pontedera, con eventi da venerdì 25 a domenica 27 giugno. C'è solo da scegliere tra presentazioni di libri, una serata dedicata alla musica di De Andrè e infiene la 'Giornata della Poesia'.

Arriva in città il Pisa Chinese Film Festival, rassegna cinematografica per immergersi nella cultura cinese. Il via sarà domenica 27 giugno, al giardino de La Nunziatina, con il film Better days del regista Derek Tsang, candidato agli Oscar 2021 nella categoria Miglior film internazionale. Romanzo di formazione nero ed espressionista, Better days racconta la parabola di Chen Nian, giovane studentessa prossima al Gaokao (il severissimo esame di ammissione all’università cinese), la cui esistenza è interamente tesa tra il feroce bullismo dei compagni di scuola e la ricerca di un’identità sempre più smarrita.

Per chi invece preferisce un'escursione della campagna pisana, domenica 27 giugno è in programma una passegiata serale alla scoperta del Monte Castellare. Una piacevole camminata tra la vegetazione tipicamente mediterranea dei Monti Pisani fino alla Villa Bosniaski, meglio nota come Villa del Polacco, fatta costruire nell’Ottocento da Sigismondo De Bosniascki, medico e paleontologo, in cui vi aveva fatto allestire anche un museo privato con i suoi reperti fossili e carboniferi. La Villa, oggi inagibile, è circondata da un giardino che si sviluppa fino a una terrazza naturale da dove è possibile vedere il panorama della città di Pisa, fino al mare. E, per concludere, un bell'aperitivo con una buona birra artigianale.

Per immergersi nella natura è sempre una buona idea il trenino che dal Centro Visite del Parco di San Rossore arriva fino al mare. Viste le numerose richieste, sabato 26 giugno raddoppiano le visite e dunque le possibilità per trascorrere una giornata tra animali selvatici, dune incontaminate e distese di pino domestico.

