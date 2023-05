Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 27 e 28 maggio Spettacoli teatrali, gite in battello, visite guidate, sagre e street food: tutti gli appuntamenti da non perdere

Spettacoli teatrali, gite in battello, visite guidate, sagre e street food. Sono numerosi gli appuntamenti da non perdere tra Pisa e provincia nel prossimo weekend: ecco qualche suggerimento su come trascorrere le giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio.

Dal Bianconiglio al Cappellaio Matto, dal Brucaliffo alla Regina di Cuori, i personaggi di Alice nel paese delle meraviglie si preparano a vivere le loro avventure sulle Mura di Pisa. Venerdì 26 e sabato 27 maggio i danzatori ed interpreti della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor metteranno in scena lo spettacolo di teatro danza in quota "Quella meraviglia di Alice a spasso sulle Mura di Pisa", ispirato alle opere di Lewis Carroll.

Sabato 27 maggio, alle 21 a Palazzo Blu, appuntamento con l'opera lirica 'Medea' di Luigi Cherubini all'interno della rassegna 'Opera a Palazzo', giunta quest'anno alla sua VII edizione.

Sabato 27 maggio si terrà un itinerario in battello dallo scalo Roncioni a bocca d'Arno e ritorno. Due ore e mezzo la durata prevista.

Proseguono le visite guidate gratuite alla mostra 'I colori dell'anima. Giuseppe Viviani (1898-1965)' in programma al Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) in occasione di Amico Museo 2023. Prossimo appuntamento per sabato 27 maggio.

Sabato 27 e domenica 28 maggio e dal 2 al 4 giugno torna a Lari la Sagra delle Ciliegie, giunta quest'anno alla sua 65esima edizione e caratterizzata da un'esplosione di sfumature di rosso in ogni angolo del borgo. Nell'occasione, accanto a quello tradizionale della ciliegia, sarà presente il mercato di prodotti tipici, ma non solo: in programma anche lo show cooking di Stefano e Tommaso Bernardeschi "I Fornai di Lari", musica, intrattenimento per bambini, mostre, spazio espositivo Vetrina Toscana e molto altro ancora.

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio, a Pontedera, appuntamento con la 'Festa dei popoli latini', street food internazionale che vedrà la presenza di stand provenienti da numerose nazioni.

Sabato 27 maggio, a Ponsacco, appuntamento con la Festa Ecologia al Lago del Cavo. Non mancheranno spettacoli, animazioni, laboratori, mercatini e tanto altro ancora.

