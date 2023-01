Weekend di fine gennaio, cosa fare a Pisa e provincia Qualche consiglio per il fine settimana tra teatro, mostre, concerti e visite guidate

Sarà un ultimo weekend di gennaio ricco di eventi, quello ormai alle porte. A Pisa e provincia sono infatti numerosi gli appuntamenti da non perdere tra sabato 28 e domenica 29: ecco qualche consiglio.

Al Teatro Era di Pontedera, il 28 e 29 gennaio, Michele Placido è Don Marzio, protagonista de 'La bottega del caffè' di Carlo Goldoni firmata dal regista Paolo Valerio. La produzione è Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production, Teatro della Toscana. Don Marzio è il nobile napoletano che osserva seduto al caffè il piccolo mondo di un campiello veneziano e con malizia ne intriga i destini. Lo attorniano figure tutte importanti, ognuna ambigua e interessante: una coralità in cui la pièce trova il fulcro del suo impeccabile meccanismo comico, che imprime ritmi vorticosi alle interazioni fra i personaggi.

Sabato 28 gennaio, alle 21 alla Chiesa di Santa Caterina, si terrà un concerto che rappresenta il compimento di un progetto iniziato lo scorso anno e che coinvolge ben 4 cori di Pisa e Pistoia e l'Orchestra Pisa Sinfonietta: impegnati, in totale, oltre 100 coristi e più di 40 strumentisti. Oltre a due celebri ed amatissimi brani di Fauré (il Cantique de Jean Racine ed il Requiem), verranno proposti tre Cori dallo Stabat Mater op. 58 di Dvorak, brani di rara bellezza e profondità.

L'associazione pisana Amici della Lirica "Titta Ruffo", per festeggiare il cinquantenario, terrà un concerto che si terrà sabato 28 gennaio alle 17 al Teatro Verdi. L'evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione della Fondazione Teatro di Pisa, vedrà per protagonisti il soprano Sonia Ciani, il baritono Guido Dazzini, il tenore Oronzo D’Urso, il mezzosoprano Aleksandra Meteleva e il soprano Nikoletta Hertsak. Al pianoforte Riccardo Mascia. In programma celebri arie dai capolavori di Verdi, Mozart, Puccini, Bizet, Rossini, Donizetti e Strauss.

Sabato 28 gennaio i Clan Destino, storica band di Ligabue, saranno in concerto a partire dalle 22 alla Backstage Academy di Pisa per presentare l'ultimo lavoro "L'essenza". "L'essenza" è un immenso contenitore emotivo. È il manifesto di un gruppo di persone che sono state scolpite dagli eventi della vita e fanno i conti con se stesse vedendosi nello specchio con occhi nuovi.

Alla sede dell'Archivio di Stato di Palazzo Toscanelli è in corso la mostra documentaria dedicata all'applicazione delle leggi razziali a Pisa dal 1938 al 1944. In mostra documenti provenienti dai fondi del Comune e della Prefettura di Pisa, dalle schede del censimento "segreto" dell'agosto 1938 fino alle confische dei beni e all'avvio ai lavori forzati degli ultimi anni del conflitto bellico.

Alla Città del Teatro domenica 29 gennaio alle 17 arriva 'Farfalle. Storie di trasformazioni', di e con Otto Marco Mercante, per la regia di Tonio De Nitto e le musiche di Leone Marco Bartolo. 'Farfalle' è uno spettacolo composto da tre fiabe surreali, divertenti e toccanti che hanno come tema principale la trasformazione e che usano la farfalla come metafora dei mutamenti della vita. Le storie affrontano ognuna un cambiamento che è presente nella vita di ogni persona.

Sabato 28 gennaio, al Circolo Il Fortino di Marina di Pisa, si terrà una serata a tema Cina: via alle 17 tra laboratori a tema, cena, dimostrazione di Taichi Chuan e festeggiamenti del Capodanno Cinese.

Sabato 28 gennaio è in programma un'escursione guidata nel parco di San Rossore. Partenza dall'ingresso del parco, arrivo al mare.

Domenica 29 gennaio visita guidata a Vicopisano. La visita prevede il giro completo del borgo, l'ingresso alla Rocca del Brunelleschi e salita ai piani e, infine, un aperitivo che sarà servito nella immediate vicinanze.

